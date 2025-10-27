urgente24
en vivo CRISIS Y DEFINICIONES

En la pelea por entrar a la Copa Libertadores, Boca puede hundir a River (o hundirse a sí mismo)

River, Boca y la Copa Libertadores

River, Boca y la Copa Libertadores

River, Boca y la Copa Libertadores

River, Boca y la Copa Libertadores

Boca Juniors jugará su partido pendiente ante Barracas Central. Mira de reojo un River Plate en crisis.

27 de octubre de 2025 - 08:29

EN VIVO

El equipo de Marcelo Gallardo viene de perder ante Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de Copa Argentina el pasado viernes 24 de octubre y al igual que el Xeneize, solo tienen el Torneo Clausura como única competencia para campeonar.

Esta semana finalizará con el desarrollo de la fecha 14 del fútbol argentino, aunque todas las miradas ya apuntan a lo que será la jornada 15: allí se llevará a cabo el Superclásico entre los dos equipos más importantes del país y el que pierde, podría quedarse sin Copa Libertadores en 2026.

Live Blog Post

Barracas Central vs Boca: lo que hay que saber

    • Fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura 2025.
    • Día: Lunes 27 de octubre.
    • Hora: 16 horas.
    • Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
    • Árbitro: Nicolás Lamolina.
    • TV: ESPN Premium.

Posibles formaciones

Barracas Central:

Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak; Nahuel Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insua; Facundo Bruera, Jhonatan Candia, Javier Ruiz

Boca:

Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda

Live Blog Post

Boca, River y la Copa Libertadores

River Plate perdió por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de Copa Argentina y al igual que Boca Juniors, solamente tienen dos vías de clasificación a la Copa Libertadores 2026:

  • Tabla anual: quedar entre los mejores tres
  • Ser campeones del Torneo Clausura.

Al Millonario le quedan tres fechas para que se le termine la fase regular mientras que el Xeneize tiene cuatro.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda, se enfrentará este lunes 27 de octubre a Barracas Central desde las 16 horas por el partido que quedó pendiente luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El empate lo mete en zona de repechaje (tercer puesto) mientras que la victoria, lo posiciona en zona de clasificación directa (segundo).

Así está la parte alta de la tabla anual hasta el momento:

  • Central: 62 pts – 29 pj

  • River Plate: 52 pts – 29 pj

  • Argentinos: 51 pts – 29 pj

  • Riestra: 51 pts – 29 pj

  • Boca Juniors: 50 pts – 28 pj

  • Racing: 46 pts – 29 pj

  • Lanús: 46 pts – 29 pj

  • San Lorenzo: 46 pts – 29 pj

  • Tigre: 45 pts – 29 pj

Live Blog Post

Así está la tabla del Torneo Clausura

En la previa del encuentro entre Barracas Central y Boca Juniors, así está la tabla de ambas zonas del Torneo Clausura.

Grupo A

  • Central Córdoba: 21 pts – 13 pj

  • Estudiantes: 21 pts – 13 pj

  • Unión: 20 pts – 13 pj

  • Defensa: 19 pts – 13 pj

  • Argentinos: 18 pts – 13 pj

  • Belgrano: 18 pts – 13 pj

  • Barracas: 18 pts – 12 pj

  • Tigre: 18 pts – 13 pj

  • Boca Juniors: 17 pts – 12 pj

  • Racing: 17 pts – 13 pj

  • Banfield: 17 pts – 13 pj

  • Huracán: 13 pts – 13 pj

  • Ind. Rivadavia: 13 pts – 13 pj

  • Newell’s: 11 pts – 13 pj

  • Aldosivi: 9 pts – 13 pj

Grupo B

  • Riestra: 27 pts – 13 pj

  • Central: 27 pts – 13 pj

  • Lanús: 26 pts – 13 pj

  • Vélez: 25 pts – 13 pj

  • River Plate: 22 pts – 13 pj

  • San Lorenzo: 21 pts – 13 pj

  • San Martín: 20 pts – 13 pj

  • Atl. Tucumán: 19 pts – 13 pj

  • Sarmiento: 19 pts – 13 pj

  • Instituto: 18 pts – 13 pj

  • Talleres: 14 pts – 13 pj

  • Gimnasia: 14 pts – 13 pj

  • Platense: 13 pts – 13 pj

  • Godoy Cruz: 13 pts – 13 pj

  • Independiente: 9 pts – 13 pj

Live Blog Post

Raro lo de Platense...

Independiente de Avellaneda volvió al triunfo el pasado viernes 24 de octubre ante Platense.

Fue 3 a 0 para los de Gustavo Quinteros y esto generó la salida de Kily González del vigente campeón del fútbol argentino.

Germán García Grova informó que en el Calamar sueñan con el regreso de sus entrenadores campeones.

El periodista especialista en mercado de pases informó : "Platense sueña con el retorno de la dupla Orsi - Gómez.

Los DT salieron campeones con el hace pocos meses. Iniciarán contactos formales en las próximas horas."

image
Live Blog Post

Ganó Necaxa de Fernando Gago y es noticia

Necaxa de Fernando Gago, que venía de ganar 1 de los últimos 13 partidos y no triunfaba hace 5, ganó en tiempo de descuento ante Atlético San Luis ayer 26 de octubre.

Faltan solamente dos jornadas y si bien parece casi imposible, los de Gago buscarán meterse en zona de repechaje de cara a los playoffs de Liga MX.

Así quedó la tabla:

  • Toluca: 33 pts – 15 pj

  • U.A.N.L. (Tigres): 32 pts – 15 pj

  • Cruz Azul: 32 pts – 15 pj

  • Club América: 31 pts – 15 pj

  • Monterrey: 30 pts – 15 pj

  • Chivas: 23 pts – 15 pj

  • Pachuca: 22 pts – 15 pj

  • Club Tijuana: 21 pts – 15 pj

  • Juárez: 20 pts – 15 pj

  • Santos Laguna: 19 pts – 15 pj

  • Atlético San Luis: 16 pts – 15 pj

  • Atlas: 16 pts – 15 pj

  • Pumas: 15 pts – 15 pj

  • Querétaro FC: 15 pts – 15 pj

  • Mazatlán FC: 14 pts – 15 pj

  • Necaxa: 13 pts – 15 pj

  • León: 13 pts – 15 pj

  • Puebla: 9 pts – 15 pj

En verde: clasifican directo a playoffs

En amarillo: van al repechaje

Live Blog Post

Inter Miami CF de Lionel Messi

Con dos goles de Lionel Messi, Inter Miami CF le ganó 3 a 1 a Nashville el primer partido de los cuartos de final de conferencia de MLS.

El segundo partido será el próximo sábado 1 de noviembre desde las 20:30 horas en Nashville.

Si ganan las Garzas, se aseguran el pasaje a las semifinales de conferencia. En caso de que los de Javier Mascherano pierdan, todo se definirá en un tercer match en Miami.

Cabe recordar que en este formato, en caso de igualdad en los 90 minutos, hay penales. Es decir, Inter podría igualar en Nashville y pasar por penales a la siguiente instancia de MLS.

Messi, Suárez, De Paul, Jordi Alba y Sergio Busquets fueron titulares en el equipo dirigido por el Jefecito.

Embed - DOBLETE DE MESSI EN LA VICTORIA DE LAS GARZAS | MLS on Apple | Inter Miami 3-1 Nashville | RESUMEN
Live Blog Post

Real Madrid vs Barcelona

En uno de los partidos más esperados del fin de semana, Real Madrid de Xabi Alonso superó a Barcelona de Flick.

Independientemente del 2-1 en el resultado, el Merengue superó con claridad al Blaugrana y le sacó 5 puntos en la tabla de LaLiga.

Franco Mastantuono no ingresó en el conjunto local.

Así quedó la tabla de posiciones en España:

  • Real Madrid: 27 pts – 10 pj

  • Barcelona: 22 pts – 10 pj

  • Villarreal: 20 pts – 10 pj

  • Espanyol: 18 pts – 10 pj

  • Atlético: 16 pts – 10 pj

  • Betis: 16 pts – 9 pj

  • Rayo: 14 pts – 10 pj

  • Elche CF: 14 pts – 10 pj

  • Athletic: 14 pts – 10 pj

  • Getafe: 14 pts – 10 pj

  • Sevilla: 13 pts – 10 pj

  • Alavés: 12 pts – 10 pj

  • Celta: 10 pts – 10 pj

  • Osasuna: 10 pts – 9 pj

  • Levante UD: 9 pts – 10 pj

  • Mallorca: 9 pts – 10 pj

  • Real Sociedad: 9 pts – 10 pj

  • Valencia: 9 pts – 10 pj

  • Real Oviedo: 7 pts – 10 pj

  • Girona: 7 pts – 10 pj

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES