En la pelea por entrar a la Copa Libertadores, Boca puede hundir a River (o hundirse a sí mismo)

Boca Juniors, que viene de perder en la Bombonera ante Belgrano de Córdoba, juega este lunes 27 de octubre ante Barracas Central en la Bombonera y tiene la posibilidad de pasar a River Plate en la tabla anual de cara a la próxima Copa Libertadores.
Barracas Central vs Boca: lo que hay que saber
- Fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura 2025.
- Día: Lunes 27 de octubre.
- Hora: 16 horas.
- Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- TV: ESPN Premium.
Posibles formaciones
Barracas Central:
Marcos Ledesma; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak; Nahuel Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insua; Facundo Bruera, Jhonatan Candia, Javier Ruiz
Boca:
Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda
