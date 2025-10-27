En la pelea por entrar a la Copa Libertadores, Boca puede hundir a River (o hundirse a sí mismo)

Live Blog Post

Boca, River y la Copa Libertadores

River Plate perdió por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de Copa Argentina y al igual que Boca Juniors, solamente tienen dos vías de clasificación a la Copa Libertadores 2026:

Tabla anual: quedar entre los mejores tres

Ser campeones del Torneo Clausura.

Al Millonario le quedan tres fechas para que se le termine la fase regular mientras que el Xeneize tiene cuatro.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda, se enfrentará este lunes 27 de octubre a Barracas Central desde las 16 horas por el partido que quedó pendiente luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

El empate lo mete en zona de repechaje (tercer puesto) mientras que la victoria, lo posiciona en zona de clasificación directa (segundo).

Así está la parte alta de la tabla anual hasta el momento:

Central: 62 pts – 29 pj

River Plate: 52 pts – 29 pj

Argentinos: 51 pts – 29 pj

Riestra: 51 pts – 29 pj

Boca Juniors: 50 pts – 28 pj

Racing: 46 pts – 29 pj

Lanús: 46 pts – 29 pj

San Lorenzo: 46 pts – 29 pj

Tigre: 45 pts – 29 pj