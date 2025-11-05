Famosa aerolínea lanza vuelos entre Buenos Aires y Madrid a precios bomba: 50% menos

Embed - Plus Ultra Lineas Aereas on Instagram: "De la paella de los domingos al asado de los viernes. España y Argentina compartimos una misma forma de vivir, y ya puedes descubrirla gracias a nuestra nueva ruta. #PlusUltraLíneasAéreas #PlusUltra #YoVueloConPlusUltra #BuenosAires #Madrid" View this post on Instagram

Según se pudo confirmar, la aerolínea Plus Ultra llegará en mayo de 2026 a la Argentina y comenzará a operar en el Aeropuerto de Ezeiza con dos frecuencias semanales principalmente jueves y domingos. Sin embargo, en apenas dos meses planean sumar otros dos vuelos semanales para llegar a los cuatro en julio.