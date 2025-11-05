Una nueva aerolínea arribará a la Argentina cambiando las reglas del juego para todas las demás. La misma ofrecerá vuelos entre Buenos Aires y Madrid, una de las rutas más importantes, a precios que nadie puede creer. Vas a poder ahorrar hasta un 50%.
Famosa aerolínea lanza vuelos entre Buenos Aires y Madrid a precios bomba: 50% menos
Una aerolínea llega a la Argentina para conectar Buenos Aires y Madrid con vuelos ultra baratos. Vas a poder ahorrar hasta un 50% en los pasajes.
Esta aerolínea fue la encargada de hacer el primer vuelo transoceánico entre Huelva y Buenos Aires en 1926, uniendo por primera vez América del Sur y Europa. Ahora, muchos años más tarde, es la encargada de conectar nuestra capital con Madrid a un precio de locos.
Aerolínea ofrece vuelos baratos entre Buenos Aires y Madrid
La aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas, perteneciente a España, va a comenzar a operar la ruta Buenos Aires-Madrid a partir de 2026. Esto quiere decir que en pocos meses habrá vuelos mucho más económicos entre dos destinos que son muy elegidos.
Los valores parten desde los 640 dólares, cuando un vuelo directo entre ambas ciudades ida y vuelta hoy en día cuesta unos 1200 dólares como barato. Así se reduce en hasta un 50% la tarifa y muchos ya están viendo con buenos ojos esta oportunidad para viajar.
Según se pudo confirmar, la aerolínea Plus Ultra llegará en mayo de 2026 a la Argentina y comenzará a operar en el Aeropuerto de Ezeiza con dos frecuencias semanales principalmente jueves y domingos. Sin embargo, en apenas dos meses planean sumar otros dos vuelos semanales para llegar a los cuatro en julio.
Dicha aerolínea abre el juego para otras que hoy en día son las más elegidas como Iberia, Air Europa o la propia Aerolíneas Argentinas. Estas tres son de las más consultadas y buscadas a la hora de hacer una conexión entre Buenos Aires y Madrid. Sin embargo, el valor es muy diferente.
