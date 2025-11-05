Guiño de la Corte Suprema a Ignacio Torres contra Nación por la Hidroeléctrica Futaleufú S.A

aviso_331383

En ese marco, los jueces de la Corte Suprama, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti corrieron vista al Estado Nacional para que responda la demanda en un plazo de sesenta días.

"De conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte", señalaron los magistrados.

La hidroeléctrica Futaleufú

Vale remarcar que la central hidroeléctrica Futaleufú, ubicada en el noroeste de Chubut, fue construida entre 1971 y 1978. El objetivo era proveer electricidad a la planta de aluminio de Aluar en Puerto Madryn y constituye una de las principales fuentes de generación eléctrica de la región.

Futaleufú fue operada en un inicio por la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica, y en 1994 se constituyó como sociedad anónima y al año siguiente se adjudicó a la empresa de aluminio.

