El Gobierno ya le puso fecha a las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional: Cuándo arrancan

Sin embargo, en el Ejecutivo aseguran que no habrá modificaciones en la repartición de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), uno de los temas que más tensión genera con los mandatarios provinciales. Las conversaciones estarán a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, del ministro del Interior, Diego Santilli, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Milei reunió a sus diputados del Congreso

Como parte de la preparación para el debate legislativo, Milei reunió a más de 100 diputados de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, en un encuentro que tuvo lugar en el salón Héroes de Malvinas. El Presidente pidió “orden y compromiso” para encarar la próxima etapa parlamentaria y alinear posiciones antes de las extraordinarias.

La estrategia incluye, además, construir un interbloque con el PRO, sectores de la UCR y legisladores federales de espacios como Provincias Unidas, Innovación Federal e Independencia. La coordinación política de ese armado recae en el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y responde directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Un diciembre intenso

En Balcarce 50 admiten que el objetivo es mantener el ritmo político tras el recambio legislativo y avanzar en las reformas económicas antes del inicio del nuevo año parlamentario. También se busca sumar a los gobernadores a la mesa de negociaciones con Estados Unidos para atraer inversiones en infraestructura y energía en sus provincias.

De esta manera, diciembre se perfila como un mes clave y el Gobierno pondrá a prueba su capacidad de diálogo en el Congreso y su fuerza política dentro de la nueva composición parlamentaria.

