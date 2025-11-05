Corte Suprema de Bolivia ordena liberar a la expresidenta Jeanine Áñez

"Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia", añadió.

Hace un tiempo, la defensa de Áñez había presentado un recurso de revisión extraordinaria de sentencia para anular el fallo condenatorio de diciembre del 2021. En el recurso de apelación, los abogados de la expresidenta interina argumentaron que ella ser procesada mediante un juicio de responsabilidades (reservado para altos cargos de gobierno) por su condición de expresidenta y no por la vía ordinaria.

En agosto pasado, dos tribunales departamentales anularon los juicios ordinarios contra Áñez en los que se la responsabilizabapenalmente por la muerte de varios civiles en las protestas durante su gestión interina, casos que fueron llevados al Poder Legislativo para un juicio de responsabilidades.

El cambio de gobierno en Bolivia favoreció a Jeanine Áñez

Las elecciones de octubre pasado coronaron como el nuevo presidente electo a Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien se convierte en el primer presidente boliviano no izquierdista desde 2006 y poniendo fin a casi 20 años de Evo Morales y Luis Arce.

La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, aún desde la cárcel, lo felicitó por su triunfo en el balotaje y expresó su deseo de que la nueva etapa que iniciará su país sea guiada por la "sabiduría, el diálogo y el amor" por la "patria".

image Rodrigo Atahualpa Paz Pereira es un político de centroderecha de 58 años. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora y sobrino nieto del también expresidente Víctor Paz Estenssoro.

"Felicito al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente Edman Lara: Bolivia los eligió. Creo profundamente que cada nuevo ciclo en Bolivia es una oportunidad para sanar heridas, reencontrarnos y trabajar con esperanza por un país más justo y unido", dijo el pasado 19 de octubre, celebrando la victoriaen el balotaje.

Áñez, que en las próximas horas de este miércoles saldría de la cárcel, según el fallo del Supremo de Bolivia que anuló su condena y ordenó su liberación inmediata, podría concurrir a la toma de posesión de Rodrigo Paz como el nuevo presidente de Bolivia, prevista para este 8 de noviembre, según están divulgando los medios de noticias bolivianos.

En esta misma jornada que se conoció la anulación de la sentencia contra Áñez, el nuevo presidente electo y su vice, Rodrigo Paz y Edmand Lara, recibieron sus credenciales de presidente y vicepresidente en un acto organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la Casa de la Libertad, de la ciudad de Sucre. Ambos pidieron por la "unidad" del país para contrarrestar la deblace conómica que le deja el saliente Luis Arce (MAS) en medio de la crisis de hidrocarburos.

“La unidad es esencial ahora, como fue la libertad (…) recuperemos el sentido de unidad que no odia, que no divide, que genera los encuentros y la concertación”, manifestó Paz y dijo que la diversidad del país es una fortaleza que debe ser asumida como un factor de unidad.

