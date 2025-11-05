Bolivia transiciona hacia una gobernanza política de centroderecha tras el triunfo en las urnas de Rodrigo Paz, el nuevo presidente electo que asumirá en los próximos días, sepultando de esta manera décadas de administraciones populistas del MAS. En este preciso momento, en el que retorna el conservadurismo al poder, aquel que ha sido vilipendiado por el evismo, el Tribunal Supremo de Bolivia anuló este miércoles la sentencia contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez y ordenó liberarla de inmediato.
NUEVOS AIRES
Corte Suprema de Bolivia ordena liberar a la expresidenta Jeanine Áñez
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la sentencia contra la expresidente Jeanine Áñez y ordenó liberarla de inmediato. Un fallo que coincide con la actual transición de gobierno hacia la presidencia de Rodrigo Paz, que sepulta décadas de gobiernos del MAS.
El máximo órgano judicial de Bolivia decidió anular la condena de diez años de prisión contra la exmandataria interina Jeanine Áñez, después de haber permanecido cuatro años y ocho meses tras las rejas al ser hallada culpable de dirigir un golpe de Estado que la coronó al poder en medio de la crisis social y política de 2019. Pero ella ha asegurado que es “inocente” y que su condena ha sido un artilugio del MAS / Movimiento al Socialismo, que lidera Evo Morales y Luis Arce, para amordazar a los opositores.
La expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), una ultraconservadora del Movimiento Demócrata Social (MDS), había sido arrestada en marzo de 2021 luego de ser condenada a prisión, acusada de atentar contra el Estado de Derecho y liderar un presunto complot golpista para derrocar a su adversario y opositor, Evo Morales.
"Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de diez años y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz", informó el presidente del Tribunal Supremo de Bolivia, el magistrado Romer Saucedo.
El magistrado detalló este miércoles que durante la revisión de la sentencia "se ha visto que hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente. Esas vulneraciones han afectado el debido proceso y también los derechos que ella goza".
"Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia", añadió.
Hace un tiempo, la defensa de Áñez había presentado un recurso de revisión extraordinaria de sentencia para anular el fallo condenatorio de diciembre del 2021. En el recurso de apelación, los abogados de la expresidenta interina argumentaron que ella ser procesada mediante un juicio de responsabilidades (reservado para altos cargos de gobierno) por su condición de expresidenta y no por la vía ordinaria.
En agosto pasado, dos tribunales departamentales anularon los juicios ordinarios contra Áñez en los que se la responsabilizabapenalmente por la muerte de varios civiles en las protestas durante su gestión interina, casos que fueron llevados al Poder Legislativo para un juicio de responsabilidades.
El cambio de gobierno en Bolivia favoreció a Jeanine Áñez
Las elecciones de octubre pasado coronaron como el nuevo presidente electo a Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien se convierte en el primer presidente boliviano no izquierdista desde 2006 y poniendo fin a casi 20 años de Evo Morales y Luis Arce.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, aún desde la cárcel, lo felicitó por su triunfo en el balotaje y expresó su deseo de que la nueva etapa que iniciará su país sea guiada por la "sabiduría, el diálogo y el amor" por la "patria".
"Felicito al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y al vicepresidente Edman Lara: Bolivia los eligió. Creo profundamente que cada nuevo ciclo en Bolivia es una oportunidad para sanar heridas, reencontrarnos y trabajar con esperanza por un país más justo y unido", dijo el pasado 19 de octubre, celebrando la victoriaen el balotaje.
Áñez, que en las próximas horas de este miércoles saldría de la cárcel, según el fallo del Supremo de Bolivia que anuló su condena y ordenó su liberación inmediata, podría concurrir a la toma de posesión de Rodrigo Paz como el nuevo presidente de Bolivia, prevista para este 8 de noviembre, según están divulgando los medios de noticias bolivianos.
En esta misma jornada que se conoció la anulación de la sentencia contra Áñez, el nuevo presidente electo y su vice, Rodrigo Paz y Edmand Lara, recibieron sus credenciales de presidente y vicepresidente en un acto organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la Casa de la Libertad, de la ciudad de Sucre. Ambos pidieron por la "unidad" del país para contrarrestar la deblace conómica que le deja el saliente Luis Arce (MAS) en medio de la crisis de hidrocarburos.
“La unidad es esencial ahora, como fue la libertad (…) recuperemos el sentido de unidad que no odia, que no divide, que genera los encuentros y la concertación”, manifestó Paz y dijo que la diversidad del país es una fortaleza que debe ser asumida como un factor de unidad.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey
Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"
C. Córdoba 0 - Racing 0: agrio empate que aleja a la Academia de la Libertadores 2026
Bombazo: Desde A24 Juanita Tinelli denuncia a Gustavo Scaglione, accionista de América y Telefe