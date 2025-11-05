Manuel Adorni redefine la Jefatura de Gabinete y prepara una reestructuración interna: Los cambios

Un nuevo esquema de poder en Balcarce 50

Todavía sin mudarse al despacho principal, Adorni continuará por ahora en las oficinas de planta baja de la Casa Rosada, el mismo espacio que utilizó Guillermo Francos durante su paso por Interior y luego como ministro coordinador. En el mismo sector funcionará el despacho del nuevo ministro del Interior, Diego Santilli.

Fuentes oficiales aseguraron que el flamante jefe de Gabinete busca “mantener un esquema de trabajo ágil y horizontal”, que le permita combinar sus funciones políticas con la coordinación general del Gobierno.

Los próximos pasos

En la agenda inmediata, Adorni analiza cómo será la comunicación entre la Jefatura y los ministerios, además de definir su participación en los viajes presidenciales. Se espera que acompañe a Javier Milei el 13 de noviembre en Corrientes, durante un acto organizado por el Club de la Libertad.

Con su desembarco formal, Adorni asume el desafío de reordenar la estructura administrativa del Gobierno y consolidar su rol como uno de los funcionarios más cercanos al Presidente.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

El Gobierno ya le puso fecha a las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional: Cuándo arrancan

Después de casi 10 años, el abuso policial que conmovió a La Boca tiene sentencia firme

Hubo cena en el PRO y los diputados amarillos definen el rumbo del bloque en el Congreso