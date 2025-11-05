Tras ser oficializado como jefe de Gabinete, Manuel Adorni comenzó su primera semana en el cargo con una agenda cargada de reuniones y decisiones. El exvocero presidencial ya planifica una reorganización interna que implicará absorber nuevas áreas dentro de la estructura del organismo y mantener bajo su órbita la comunicación gubernamental.
Manuel Adorni redefine la Jefatura de Gabinete y prepara una reestructuración interna: Los cambios
Manuel Adorni empezó a ocupar formalmente la jefatura de gabinete y ahora debe encarar una serie de cambios para esta nueva gestión.
Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron que los cambios “se conocerán en los próximos días” y que la reestructura se formalizará por decreto en el Boletín Oficial. La idea es compactar funciones y mejorar la coordinación entre las distintas dependencias del Ejecutivo.
Reordenamiento a cargo de Manuel Adorni
Mientras define su equipo de trabajo, Adorni deberá resolver quién lo acompañará como vicejefe de Gabinete, puesto que hasta ahora ocupa José “Cochi” Rolandi. El funcionario tiene previsto mantener reuniones este jueves para avanzar con esa designación.
Otro asunto pendiente es la aceptación formal de la renuncia de José Luis Vila, quien dejó la Secretaría de Asuntos Estratégicos el fin de semana pasado. Vila había llegado al Gobierno de la mano de Guillermo Francos, quien renunció el viernes a la Jefatura de Gabinete para dar paso al actual recambio.
En paralelo, Adorni ya tomó una de sus primeras definiciones políticas: Daniel Scioli continuará al frente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, pese a las versiones que hablaban de su salida. Desde su entorno aclararon que el exgobernador “sigue con su agenda normalmente”.
Un nuevo esquema de poder en Balcarce 50
Todavía sin mudarse al despacho principal, Adorni continuará por ahora en las oficinas de planta baja de la Casa Rosada, el mismo espacio que utilizó Guillermo Francos durante su paso por Interior y luego como ministro coordinador. En el mismo sector funcionará el despacho del nuevo ministro del Interior, Diego Santilli.
Fuentes oficiales aseguraron que el flamante jefe de Gabinete busca “mantener un esquema de trabajo ágil y horizontal”, que le permita combinar sus funciones políticas con la coordinación general del Gobierno.
Los próximos pasos
En la agenda inmediata, Adorni analiza cómo será la comunicación entre la Jefatura y los ministerios, además de definir su participación en los viajes presidenciales. Se espera que acompañe a Javier Milei el 13 de noviembre en Corrientes, durante un acto organizado por el Club de la Libertad.
Con su desembarco formal, Adorni asume el desafío de reordenar la estructura administrativa del Gobierno y consolidar su rol como uno de los funcionarios más cercanos al Presidente.
