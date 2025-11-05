Después de casi 10 años, el abuso policial que conmovió a La Boca tiene sentencia firme

La sentencia fue confirmada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, que rechazó los argumentos de la defensa, la cual había intentado encuadrar el hecho como un supuesto exceso en la legítima defensa. “Ayala no actuó en ningún momento bajo una causa de justificación”, remarcaron los camaristas.

Finalmente, la última instancia judicial desestimó la apelación de la defensa por errores formales en la presentación, y de esa manera quedó firme la condena.

Un caso emblemático de abuso policial

El ataque a Lucas Cabello se convirtió en un símbolo de los casos de violencia institucional ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires durante aquellos años. La víctima, que sobrevivió al ataque, fue reconocida públicamente como un ejemplo de lucha contra el abuso policial.

Con esta decisión, se cierra un proceso judicial que se extendió casi una década y que confirma la responsabilidad penal de Ayala, quien ahora deberá cumplir efectivamente su pena de prisión.

