Un caso de abuso policial llegó a su fin. El exagente de la Policía Metropolitana Ricardo Gabriel Ayala deberá cumplir 16 años de prisión por haberle disparado tres veces a Lucas Cabello en noviembre de 2015, en el barrio porteño de La Boca.
Después de casi 10 años, el abuso policial que conmovió a La Boca tiene sentencia firme
La resolución judicial implica su detención inmediata, ya que hasta ahora atravesaba el proceso en libertad.
El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2015, cuando Cabello, que en ese momento tenía 20 años, fue atacado a balazos en la puerta de su casa, ubicada sobre la calle Martín Rodríguez al 500. Según su declaración, aquel día regresaba de comprar comida cuando el policía lo observó “de manera desafiante”. Tras un breve cruce verbal, Ayala sacó su arma reglamentaria y le disparó en el cuello, la ingle y la pierna.
Una condena que se sostuvo en todas las instancias
Uno de los tiros impactó en la médula, lo que le provocó secuelas físicas permanentes. Su pareja fue quien lo auxilió y luego declaró en el juicio oral.
En diciembre de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó a Ayala por tentativa de homicidio agravada por abuso de su función policial y por el uso de arma de fuego. También lo inhabilitó por diez años para portar armas o desempeñar tareas de seguridad.
La sentencia fue confirmada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, que rechazó los argumentos de la defensa, la cual había intentado encuadrar el hecho como un supuesto exceso en la legítima defensa. “Ayala no actuó en ningún momento bajo una causa de justificación”, remarcaron los camaristas.
Finalmente, la última instancia judicial desestimó la apelación de la defensa por errores formales en la presentación, y de esa manera quedó firme la condena.
Un caso emblemático de abuso policial
El ataque a Lucas Cabello se convirtió en un símbolo de los casos de violencia institucional ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires durante aquellos años. La víctima, que sobrevivió al ataque, fue reconocida públicamente como un ejemplo de lucha contra el abuso policial.
Con esta decisión, se cierra un proceso judicial que se extendió casi una década y que confirma la responsabilidad penal de Ayala, quien ahora deberá cumplir efectivamente su pena de prisión.
