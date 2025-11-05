En la noche del martes (04/11) José María Listorti estuvo como invitado en el programa Otro día perdido por la pantalla de El Trece y ya desde el arranque generó repercusión con su entrada en el momento en que Agustín Aristarán lo fue a saludar.
"COMO MILEI"
José María Listorti se burló del insólito saludo entre el Presidente y Luis Petri
Luego del particular abrazo que se dio el mandatario nacional y el ministro, José María Listorti lo recreó junto al comediante Agustín Aristarán.
Hace algunos días se hizo viral el saludo del Presidente con Luis Petri, ministro de Defensa. En el clip que no tardó en volverse viral se pudo observar como ambos se abrazaron a los saltos con euforia en el salón donde posteriormente el mandatario nacional mantuvo una reunión con sus ministros.
Es por ese motivo que cuando el conductor hizo su ingreso al estudio le adelantó al humorista: "Como Milei". Acto seguido ambos comezaron a saltar enérgicamente y comenzaron los abrazos desmedidos. Mario Pergolini quedó atónito con la situación.
La tribuna que acompaña cada uno de los ciclos no detuvieron sus aplausos al notar que el actor inició su participación con una burla hacia Javier Milei dejando en claro que fue uno de los tantos que se sorprendió con el comportamiento del líder libertario.
José María Listorti habló sobre su relación con Karina Milei
Es preciso destacar que José María Listorti fue compañero de curso durante la época escolar de Karina Milei en el colegio Cardenal Copello, del barrio porteño de Villa Devoto.
Desde el programa televisivo que se emite por la pantalla de El Trece mostraron una foto en la que ambos posaban con otros compañeros.
"La llamé cuando asumió el Presidente, le dejé un mensaje", contó para la sorpresa del conductor Mario Pergolini.
Además, reveló que juntos comparten un grupo de WhatsApp con sus excompañeros aunque reconoció que desde que forma parte del Gobierno no suele participar de las conversaciones. Además, contó que los padres del Presidente fueron quienes los acompañaron cuando se fueron de viaje de egresados.
