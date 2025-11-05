José María Listorti se burló del insólito saludo entre el Presidente y Luis Petri

José María Listorti habló sobre su relación con Karina Milei

Es preciso destacar que José María Listorti fue compañero de curso durante la época escolar de Karina Milei en el colegio Cardenal Copello, del barrio porteño de Villa Devoto.

"La llamé cuando asumió el Presidente, le dejé un mensaje", contó para la sorpresa del conductor Mario Pergolini.

Además, reveló que juntos comparten un grupo de WhatsApp con sus excompañeros aunque reconoció que desde que forma parte del Gobierno no suele participar de las conversaciones. Además, contó que los padres del Presidente fueron quienes los acompañaron cuando se fueron de viaje de egresados.

