Soledad Silveyra lo tiene claro: Por qué es "pro eutanasia"

Soledad Silveyra recomendó el sexo en los adultos mayores

Es preciso recordar que a principios de junio Soledad Silveyra estuvo como invitada en el programa de Juana Viale y en un determinado momento del ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece dejó una declaración acerca del sexo en los adultos mayores que rápidamente generó repercusión.

La artista confesó que dejó de "mirar a los hombres" a pesar de que reconoció que le había dicho al fotógrafo a quien tildó de "espléndido" y generó que se pusiera colorado. Y fue en ese entonces que lanzó la declaración que no pasó desapercibida.

Al respecto del noviazgo que mantiene actualmente con el empresario José Luis Vázquez expresó tajante: "Los dos despertamos. Es muy lindo porque es mutuo y hace bien el amor. Hace bien".

Y más tarde la invitada, de 73 años, agregó con suma seguridad: "Hace bien el orgasmo". Asimismo aprovechó para recomendarles a las mujeres de su edad que se mantengan sexualmente activas aunque destacó "no es fácil tampoco".

