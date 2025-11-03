A raíz de su extensa y exitosa trayectoria artísitca es que Soledad Silveyra supo convertirse en una figura. Actualmente, con 73 años, sigue en actividad al protagonizar junto a Luis Brandoni la obra teatral “¿Quién es quién?” que llevará en el verano a la ciudad de Mar del Plata.
TIENE 73 AÑOS
Soledad Silveyra lo tiene claro: Por qué es "pro eutanasia"
La actriz Soledad Silveyra habló sin tapujos sobre la posibilidad de recurrir a la muerte digna en el caso de necesitarlo para evitarles una carga a sus hijos.
Sin embargo, en diálogo con Infobae si bien fue entrevistada por la periodista Tatiana Schapiro largo y tendido, lo cierto es que hubo una parte de la nota que generó mayor repercusión y fue cuando se refirió a su posicionamiento sobre la eutanasia teniendo en cuenta que hace algunos días se aprobó en Uruguay la Ley de Muerte Digna.
La actriz dejó en claro que en la actualidad sigue trabajando más que por una elección, por necesidad. Es por eso que reveló que los hijos le dicen "vieja, dejá de llorar" y al respecto aclaró: "No, no es dejar de llorar, es pensar en la vejez. Yo soy pro eutanasia, perdónenme aquellos que no, me lo perdonan, pero traten. Y sí, ya estoy averiguando todo, eh. Todo, todo, todo".
"Yo estoy atravesando un momento con una amiga mía que está muy mal, muy mal, y ahora se rompió la cadera. Una vez que te rompés la cadera la cosa se complica. Y la hija ya está dada vuelta, entendés, no se puede dejarle eso a los hijos. No es por mí, es por mis hijos que lo quiero hacer. No soportaría que mis hijos tengan que atravesar todo lo que está atravesando la hija de mi amiga", explicó con seriedad.
Soledad Silveyra recomendó el sexo en los adultos mayores
Es preciso recordar que a principios de junio Soledad Silveyra estuvo como invitada en el programa de Juana Viale y en un determinado momento del ciclo televisivo que se emite por la pantalla de El Trece dejó una declaración acerca del sexo en los adultos mayores que rápidamente generó repercusión.
La artista confesó que dejó de "mirar a los hombres" a pesar de que reconoció que le había dicho al fotógrafo a quien tildó de "espléndido" y generó que se pusiera colorado. Y fue en ese entonces que lanzó la declaración que no pasó desapercibida.
Al respecto del noviazgo que mantiene actualmente con el empresario José Luis Vázquez expresó tajante: "Los dos despertamos. Es muy lindo porque es mutuo y hace bien el amor. Hace bien".
Y más tarde la invitada, de 73 años, agregó con suma seguridad: "Hace bien el orgasmo". Asimismo aprovechó para recomendarles a las mujeres de su edad que se mantengan sexualmente activas aunque destacó "no es fácil tampoco".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Antes de que Macri visite a Milei, Bullrich le desangra el bloque del PRO en Diputados
Argentina grande vs. Argentina chica: La decisión de Javier Milei
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos
Las zapatillas que todos buscan llenan un local recién abierto