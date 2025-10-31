En la tarde del jueves (30/10) Federico Bal estuvo como invitado en Sálvese quien pueda y Yanina Latorre no dejó pasar la visita para incomodarlo al aire en el momento de referirse a sus conflictos amorosos y sobre todo, a la vez que le fue infiel a su exnovia Sofía Aldrey.
LE COMÍO LA BOCA
Yanina Latorre y Federico Bal chaparon al aire tras una incómoda entrevista
Luego de la entrevista que Yanina Latorre le hizo al artista en el ciclo Sálvese quien pueda, ambos protagonizaron un fogoso momento televisivo.
“La información es poder, eso es verdad, y muchas cosas que sé, me las guardo. Uno cuenta el 1% de lo que sabe. Tengo muchas cosas tuyas en lugares. Amenazas, alguna pelea con alguien que le comiste a la mujer“, expresó sin mecionar nombres para la sorpresa del artista.
En ese entonces el hijo de Carmen Barbieri comenzó a transpirar y pidió más agua, sin embargo la comunicadora fue por más asegurando que estuvo con “minas casadas”. "Hay cosas que no puedo decir públicamente porque no voy a arruinar familias. No es lo mío. Cuando conté todo, las que nombré eran solteras", arremetió.
No obstante, en la entrevista reinaron las risas y la buena onda y un claro ejemplo fue cuando al final de la nota ambos se besaron en la boca. De a poco se fueron juntando y culimaron el momento televisivo con un pico a cámara. "Olés bien", comentó finalmente para dar por concluida la nota.
Yuyito González le cortó el rostro a Yanina Latorre
Es preciso recordar que hace algunos días Yanina Latorre enfureció cuando Yuyito González se negó a darle una nota para el ciclo televisivo Sálvese quien pueda que conduce por la pantalla de América TV.
Es que desde el programa instalaron un móvil en La Rural para cubrir un evento en el que se hizo presente la expareja del presidente Javier Milei, quien no dio lugar a iniciar una conversación con la conductora.
En el momento en que el movilero le ofreció a la artista colocarse un auricular con el fin de dar inicio a la entrevista no quiso saber nada. "Yani quiere saludarte en el piso", le comentó el cronista a lo que le dijo tajante y con suma ironía: "Bueno, otro día me saluda".
La cara de quien además es la histórica panelista de LAM se transformó y rápidamente apeló a criticar su apariencia física. "Nos pintó la cara. Con esas extensiones podridas", fue lo primero que lanzó después de la negativa.
