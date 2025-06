"Hace bien el orgasmo": Soledad Silveyra recomendó el sexo en los adultos mayores

Soledad Silveyra destacó al teatro en medio de sus problemas de salud

Es preciso recordar que a comienzos del 2025 Soledad Silveyra tuvo problemas de salud y destacó al teatro en su evolución en diálogo con el periodista Pablo Montagna.

Mientras protagonizaba la obra "¿Quién es quién?" junto a su colega Luis Brandoni dijo: "Es una maravilla ver el teatro lleno. Venimos llenando todas las funciones".

"Prefiero refugiarme en el teatro, no estoy para trabajar 10 horas por día", reconoció posteriormente.

"Yo estoy bien, el amor está muy bien. Mi cabecita estamos viendo. Se me diagnosticó una neuralgia de Arnold, me mataron un nervio", había relatado y al respecto luego aclaró: "Cuando me subo al escenario a veces tengo alguna puntada. Me agarro un poco la cabeza, pero sigo. El teatro te sana todo".

