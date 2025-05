Fernanda Iglesias reveló qué político la rechazó en Tinder

Es del PRO. Fue diputado. Tiene una profesión, es economista. Públicamente le digo: 'No me rechaces'. Le escribí a su jefa de prensa porque por ahí no me veía, pero no me contestó nunca más. Me parece muy gracioso, me parece brillante, me parece muy inteligente. Pero bueno, fui rechazada por Martín Tetaz Es del PRO. Fue diputado. Tiene una profesión, es economista. Públicamente le digo: 'No me rechaces'. Le escribí a su jefa de prensa porque por ahí no me veía, pero no me contestó nunca más. Me parece muy gracioso, me parece brillante, me parece muy inteligente. Pero bueno, fui rechazada por Martín Tetaz

"No quiero que tenga el prejuicio de que soy periodista de espectáculos, también soy re copada", aseguró, mientras le respondía a otro candidato que le hablaba en la aplicación. "Consíganme a Martín Tetaz", pidió y el conductor Matías Vázquez le envío un audio en vivo.

¿Censura en El Trece? Fernanda Iglesias reveló un cuestionable pedido del canal

El pasado 15 de mayo, Fernanda Iglesias lanzó un bombazo mediático al anunciar que Lourdes Sánchez se habría casado con su amante, en medios de los rumores de crisis matrimonial con Pablo Chato Prada. Sin embargo, esta mañana la periodista reveló que tras contactarse con la modelo, El Trece le solicitó que no siga tocando el tema.

Ante este anuncio, las redes sociales se inundaron de mensajes denunciando censura por parte del canal.

Embed - El pedido de Lourdes Sánchez a Fernanda Iglesias: llanto con una súplica desgarradora y determinante

La información aportada por Iglesias indicaba que Sánchez se casó con el empresario español Ramón Vegas en abril del año pasado en Tulum, México. Estos datos fueron desmentidos tanto por la bailarina como por Vegas, como así también por el empresario de medios argentino.

Sin embargo, pese a que todo los protagonistas rechazaron esta versión, la panelista aseguró esta mañana haberse comunicado con Sánchez:

Me llamó llorando, me pidió que tuviera piedad. Me dijo que su hijo no la estaba pasando bien. Entiendo que no solo por esto, sino por otras cosas previas que desconocemos. De mamá a mamá, me suplicó que no siguiera con esto Me llamó llorando, me pidió que tuviera piedad. Me dijo que su hijo no la estaba pasando bien. Entiendo que no solo por esto, sino por otras cosas previas que desconocemos. De mamá a mamá, me suplicó que no siguiera con esto

"Lo hablé con la producción, lo hablamos con las autoridades del canal, porque es un tema que nos rindió mucho y era difícil la decisión, pero para mí el tema ya está, por eso no sé si me voy a juntar con ella, porque no necesito más nada", concluyó la periodista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PlusRating/status/1923398349589209150?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1923398349589209150%7Ctwgr%5E2007ab07341a5403e54147fe021531d69fcf5017%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fcensura-el-trece-fernanda-iglesias-revelo-un-cuestionable-pedido-del-canal-n601674&partner=&hide_thread=false "Hablé con las autoridades del canal, y decidí dejar de hablar del tema" dice Fernanda Iglesias sobre el tema Lourdes-Chato en #PuroShow



Viviana, censurada.

Fernanda y PuroShow, censurados. — PLUS RATING (@PlusRating) May 16, 2025

"Yo le dije algunas cosas y ella me respondió que era una cagada que esto se hubiera hecho público. También le recordé que todos tenemos hijos, y muchas veces se habla sin pensar en ellos. Pero esta vez, después de conversar con las autoridades del canal, decidimos cerrar el tema", afirmó.

"Sostengo la información de ayer y le mando un beso a Lourdes, le agradezco su llamado, porque muchas otras personas quizás salen a putearle por todos lados y no hablan", concluyó Iglesias.

Ante esta postura de la periodista y el canal, las redes se inundaron de mensajes criticando la medida y aseguraron que se trataba de un acto de censura, además de que demuestra que la información que dio Iglesias sería verdadera.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PlusRating/status/1923404795043332141?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1923404795043332141%7Ctwgr%5E2007ab07341a5403e54147fe021531d69fcf5017%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fcensura-el-trece-fernanda-iglesias-revelo-un-cuestionable-pedido-del-canal-n601674&partner=&hide_thread=false Una periodista labura días y días para tener una info y llevarla al programa donde trabaja.



La noticia se hace eco en TODOS los programas de TODA LA TV.



El canal decide censurar a la periodista.



Son patéticos @eltreceoficial. — PLUS RATING (@PlusRating) May 16, 2025

-----------

Más contenido en Urgente 24:

El outlet de Buenos Aires que todos visitan por su ropa de marca a precios únicos

Albanesi profundiza su crisis (y default)

Una isla africana pide ser parte de una Argentina "tricontinental" (no exenta de riesgo)