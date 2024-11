Martín Tetaz: "A Milei le conviene que Cristina sea candidata porque parten al PRO"

En esa línea, explicó que teniendo a Cristina compitiendo en las elecciones "arrancan rápido y con ventaja, ya que ni bien aparezca Cristina en la en escena, ellos arrancan con su candidatura diciendo 'Es Espert, Karina, o el que sea el candidato que hay que votar, cualquier otra cosa que hagan es funcional a kirchnerismo', esa será su estrategia", explicó el diputado nacional.

A su vez, ejemplificó que la idea de que CFK sea candidata es poder competir contra ella y dejar fuera de juego al PRO, que ha sido el objetivo de LLA desde un principio, destruirlos. "Por ejemplo, si se llegara a lanzar Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, con CFK como candidata, ellos van a decir, 'vengan con nosotros porque todo lo que esté por fuera de Milei va a ser funcional al kirchnerismo y es para que gane Cristina', eso es lo que quieren hacer", sentenció.

Por otro lado, respecto de la segunda lectura, el diputado comentó que al Gobierno "le entraron las balas" luego del revuelo generado por el fracaso de la sesión; pero desconfía de la palabra presidencial respecto de un nuevo proyecto de Ficha Limpia y el compromiso del propio Milei con la diputada de PRO, Silvia Lospennato, para volver a impulsar este proyecto.

"No sé lo que habrá hablado Milei con Lospennato porque todavía no hablé con ella. La llamé, pero no me contestó. Entonces, quiero ver si esto efectivamente avanza, porque por lo que dijo Francos, y es lo que yo creo que va a pasar, es que van a avanzar en una Ficha Limpia, pero que no la lastime a Cristina Kirchner", cerró Tetaz.