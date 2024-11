Juicio a la Inteligencia Artificial, deshoja Marcelo Longobardi y busca Fernando Bravo

En verdad, el negocio del llamado 'streaming', que son canales abiertos en redes sociales tal como LuzuTV, Olga, Laca Stream, etc., depende de precisamente esa herramienta porque su negocio no consiste en la cantidad de público que miran el 'vivo' sino en el corte de video y su viralización por redes. Pero una adecuada segmentación podría remunerarla un universo creciente de anunciantes.

La publicidad

Una noticia lleva a la otra. Precisamente según WARC, consultora británica de publicidad y medios, se espera que este año el gasto publicitario a nivel mundial haya crecido 10,7%, alcanzando así los US$ 1,08 billón, cifra comparable con el PIB de Países Bajos (US$ 1,09 billón). Enorme torta global, y la mayor tasa de crecimiento en 6 años. Los medios de comunicación argentos, confiados en la publicidad gubernamental durante años, deberían replantearse su negocio desde otro escenario, mucho más sofisticado, por cierto. Es cierto que la economía argentina, pese a lo que afirma Javier Milei, no abandona un escenario de muy bajo consumo doméstico (recesivo) pero es posible generar oportunidades. En el caso que específicamente le importa a Urgente24, según WARC, los medios online lideran el gasto publicitario global. Durante la temporada navideña, los anunciantes invertirán US$ 299.000 millones, siendo las plataformas online las grandes beneficiadas. El informe de WARC señala que durante los recientes 10 años, la inversión publicitaria global se ha más que duplicado y ha crecido 2,8 veces más rápido que la producción económica mundial. En cuanto a las estimaciones para 2025 y 2026, se espera un crecimiento del 7,6% y del 7% respectivamente. Las presiones regulatorias sobre Google, TikTok y META quizás también estimulen la preferencia por los medios periodísticos, si las redes sociales se complican (hoy Google, embolsa US$ 1 de cada US$ 5 gastados en anuncios fuera de China).

Longobardi & Canosa

Radio Rivadavia comenzará diciembre con una realidad: son más los conductores que no tienen firmada su continuidad que los que sí. De los principales, firmaron su renovación Nelson Castro y Jonatan Viale. Un interrogante en los pasillos de la AM 630 es si continuarán Marcelo Longobardi -quien desde 2023 conduce #EstaMañana, de 6:00 a 10:00-; y Viviana Canosa, los sábados de 8:00 a 11:00 con su #Viviana630. En el caso de Longobardi, mantiene una relación tirante con la radiodifusora aún 'en el aire'. En ambos casos son críticos de Javier Milei pero ninguno de los 2 lidera su espacio horario en el 'share'. Consejo: si se concretara en días más una importante transferencia de una frecuencia (bah, el paquete mayoritario es el cambiaría de propietario), se anticipa una línea editorial crítica de Milei. Al menos Canosa conoce muy bien al posible radiodifusor. Podría tener temporada segura. Y Longobardi deberá preguntarle si le puede hacer 'el gancho'.

Al igual que Bravo, Canepa busca radio

Tal como había adelantado Urgente24, Fernando Bravo (quien conduce desde hace más de 10 años 'Bravo.Continental', a diario de 13:00 a 17:00), dejaría la AM 590 y pasaría a ocupar un lugar preferente en radio Colonia AM 550 o Splendid AM 990 (ambas del grupo Alpha Media, de Marcelo Figoli, muy satisfecho con Fernando Niembro en Colonia y regresando de Madrid para reorganizar la programación de Splendid). Lo nuevo es que el histórico periodista agropecuario, Alejandro Canepa, quien conduce los sábados de 6:00 a 10:00 'La Hora del Campo' también está a la espera de llevar su ciclo a alguna otra emisora que quiera tenerlo en la programación 2025 (la intención de Canepa serían Mitre, La Red o Rivadavia).

Una vez más esta semana en la radio ubicada en Palermo, hubo retención de tareas por la deuda que mantiene la empresa (todavía no pagó el sueldo de octubre). Mientras tanto, su supuesto propietario, Carlos Rosales, dice que negocia la imposible venta del 50% del paquete accionario. En Enacom insisten en que la documentación imprescindible no se encuentra, y que el Grupo Prisa nunca informó que la empresa de Rosales hubiese cancelado el pasivo existente por la frecuencia. Urgente24 ya detalló las restricciones al respecto.

Aspen con nuevos locutores

Tras la salida de históricos locutores de FM Aspen 102.3, como Leo Rodríguez, Fernando Iannello y Javier Grecco (los tres desde esta semana son parte de Radio LN 104.9 + Música (del Grupo La Nación), la FM del Grupo Octubre, ya definió sus reemplazos en los espacios que van de lunes a viernes 6:00 a 1:00. Tras irse Iannello, Aspen Express quedó a cargo de Federico Benítez de 6:00 a 10:00, como había adelantado Urgente24 de 10:00 a 13:00 el ex ciclo de Leo Rodríguez, ahora está cargo de Mariano González, Matías Berlín conduce Mundo Aspen de 13:00 a 19:00 y tanto Regreso Aspen de 13:00 a 21:00 como Aspen Night de 21:00 a 1:00 quedaron a cargo de Federico Gentile (espacios que conducía Javier Grecco).

