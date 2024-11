Ficha Limpia: El PRO habla de "gran cortina de humo" de Javier Milei

En otro mensaje en X, Laura Alonso también había lanzado: "casta total".

Captura de pantalla 2024-11-29 162408.png

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lauritalonso/status/1862540921562124317&partner=&hide_thread=false Qué desprecio al trabajo de la sociedad civil y a todos los legisladores - incluidos algunos de LLA - que han trabajado todo el año. Además de que corruptos condenados van a ser candidatos el año que viene. De cuarta: casta total https://t.co/21nKCdsrL7 — Laura Alonso (@lauritalonso) November 29, 2024

Manuel Adorni: "Estamos a favor de Ficha Limpia"

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este viernes (29/11) que el Gobierno nacional tiene previsto impulsar un proyecto propio de Ficha Limpia. Según el funcionario, el rechazo del proyecto original se produjo “por algunos detalles a mejorar” y no por un supuesto acuerdo con Unión por la Patria.

“No hay acuerdo con ‘la condenada’. El Gobierno no quiere que los corruptos vuelvan a ocupar el Estado. Estamos a favor de la Ficha Limpia. En algún momento va a ser realidad, siempre teniendo en cuenta que los malos no dejen afuera a los buenos inventando denuncias. Nosotros no tenemos ninguna mancha en el currículum. No nos interesa polarizar con Cristina Kirchner, hay que terminar de pulir el nuevo proyecto de la mano del doctor Alejandro Fargosi”, aseguró, intentando calmar los ánimos.

Además, Adorni descartó sanciones internas para los diputados libertarios que no bajaron al recinto para prestar quorum en la fallida sesión del jueves 28 de noviembre pasado. "No hubo acuerdo interno para tratar el tema", excusó.

Por su parte, Lospennato contó que “hablé con Milei y me dijo que quiere que trabajemos en conjunto el proyecto de ficha limpia, que él apoyaba el proyecto y planteó un tema técnico sobre los gobernadores y las justicias provinciales…veremos de qué se trata".

La diputada del PRO aclaró que ya hay dictamen de Ficha Limpia y que “no tendría ningún sentido empezar de cero con un proyecto entero", aunque no pudo precisar qué cambios se harían a partir del planteo que le hizo Milei.

“Yo creí en la palabra del presidente y le creo ahora. Eso no explica por qué no estuvieron los diputados de La Libertad Avanza, espero que esa explicación suceda”, sentenció.

---------------

Más contenido en Urgente24:

Inédito en la historia militar: El berrinche del general Fabián Berredo

Netflix tiene nuevo rival: La plataforma que arrasa con su tremendo contenido

ESPN y el graph que causará polémica en los hinchas de Boca

Axel Kicillof desmiente a Clarín: "Si mi abuela tuviera rueditas, sería una bicicleta"

Black Friday 2024: Las claves para aprovecharlo y que no te coman los impuestos