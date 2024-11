Inédito en la historia militar: El berrinche del general Fabián Berredo

Berredo venia de dos años de gozar de las mieles del alto mando y no hubiera sido un deshonor que hubiera preferido irse a su casa, pero no lo hizo y, por el contrario, apadrinado por un teniente general jubilado que se resiste a aceptar tal condición comenzó toda suerte de operaciones para lograr su ascenso a general de división.

Pero no lo logró.

Otros militares más “modernos” de las tres fuerzas lograron ascensos relegando al quejoso Berredo a lugares escalafonarios cada vez mas lejanos de la cúpula aunque consiguió mantener hasta hoy (es de esperar que está misma tarde sea desalojado de su escritorio por la policía militar) su cargo el que evidentemente le queda grande en virtud de ser solo un general de brigada y no de división.

Movidas políticas por medio, Berredo consiguió que llegara a la Comisión de Acuerdos del Senado un pedido complementario de ascenso para su persona aún a sabiendas que la voluntad política de darle curso era nula.

Luego de meses de intenso loby parlamentario el pliego del “general Berrinche”, tal como lo llaman sus subordinados, no salió del despacho de la Vicepresidente Victoria Villarruel, quien pareció interpretar los deseos del PEN toda vez que hace algunos días el mismo Javier Milei retiro el pedido de ascenso de Berredo sellando para siempre su destino.

berredo4.jpeg Dicen que lo llaman "general Berrinche".

Berredo Afuera!!

Hace pocos días, puertas adentro de su propio despacho el “general” (las comillas son absolutamente intencionales) recibió un claro mensaje sobre su poca deseabilidad de parte de la superioridad para que permanezca en el cargo, algo parecido había ocurrido ya con otro militar que se atornilló al cargo de comandante antártico y luego de 5 años hubo que eyectarlo con fórceps.

A partir de ese momento el 'general Berrinche' inició una zaga de acciones casi adolescentes (por no decir infantiles) para llamar la atención y lograr que alguien tercie en su favor.

“Le he presentado al Sr. Presidente de la Nación mi renuncia indeclinable al cargo”, manifestó Berredo hace algunas horas. Tal vez en 40 años de carrera el saliente general no aprendió que un militar no renuncia, no puede ni debe renunciar simplemente pide el pase a retiro y espera que su Comandante en Jefe lo acepte o no. No es un político ni un gerente de una empresa es un soldado (tal vez se olvidó de esto último).

“Acaba de arruinar 40 años de carrera y su prestigio para el resto de su vida en retiro”, señala un joven oficial del EA con muchos menos soles en sus hombros, pero con el sentido común que todo hombre de armas debe tener en su accionar.

El irregular e inconducente “renunciamiento histórico” de Berredo fue recibido con alegría, pero traducido a lenguaje llano como “Por fin Berredo pidió el pase a retiro”.

Al estilo piquetero

Con la misma filosofía de las organizaciones piqueteras que forman a las mujeres en primera fila para intentar minimizar la represión policial, este miembro del Ejército de San Martin, Mosconi, Savio y tantos otros grandes no vaciló en usar a su esposa la Coronel Médica Claudia Barros, destinada en el Hospital Militar Central (HMC) como escudo protector.

“Estoy amenazado, el Subjefe del Ejército General Carlos Carugno me dijo que si no pido el retiro le darían el pase a mi mujer sacándola del HMC. He radicado la denuncia por amenazas ante el Juez Daniel Rafecas, he puesto al corriente al ministro de Defensa y al jefe del EMCO, Brigadier (Xavier) Isaac, pero nadie hace nada es una conspiración de la que también forma parte el General Presti Jefe del Ejército alineado con la Vicepresidente Victoria Villarruel” .

Fin de la fábula.

Embed - El General Fabián Berredo denunció al Segundo Jefe del Ejército por amenazas

Pasando en limpio

Cuesta expresar en palabras la gravedad, desmesura y desvarío que la actitud de este por ahora general en actividad a expuesto.

Nos está diciendo el hombre que maneja los “fierros de la Nación” el mismo que en caso de ataque exterior debería comandar las operaciones conjuntas por aire, mar y tierra ¿qué lo están amenazando con el pase de destino de una coronel que a la sazón es su esposa?

Por si no lo sabe Berredo las fuerzas tratan siempre de no disgregar a los grupos familiares cuando estos están integrados por militares, por lo cual la amenaza deviene abstracta.

Ahora, si la seguramente inocente -respecto a toda esta locura - mujer del general fuera destinada a Campo de Mayo, o a cualquier destino sanitario cercano ¿el general colapsaría?

¿Pretende este buen hombre movilizar a la justicia federal por el supuesto delito de “amenazas de pase”?

¿Es tan grande su narcisismo que no logra comprender que su tiempo activo terminó?

¿Elige crear un cisma en el Ejército Argentino justo en momentos en que los ojos de la fuerza están puestos en el hallazgo con vida del Sargento Sebastián Romero, desaparecido de la superficie del rio Paraná en medio de un ejercicio militar?

¿Pretende Berredo sugerir que hay una asociación ilícita montada en su contra conformada por el Ministro de Defensa Luis Petri, el Jefe y el subjefe del ejército, el jefe y el subjefe del EMCO para apretarlo con un pase a la mujer si no pide el retiro?

Más grave aún: fuentes del Estado Mayor Conjunto afirman que luego de las denuncias iniciales de Berredo, se ordenó una investigación, discreta por el rango del oficial mencionado, pero la conclusión fue que no podía verificarse nada de lo que el general había afirmado.

Vale acortar que el “general” con minúsculas Fabian Berredo es del arma de Infantería. Por si alguien no lo sabe, los infantes ( de tierra o de marina) son los soldados más aguerridos, los más valientes entre los valientes, los que sufren y al mismo tiempo gozan de las inclemencias del terreno, del clima y del fuego enemigo.

No son soldados pollerudos, aunque aguerridas mujeres también integran las filas de la infantería.

“Deseamos que de ser posible este señor indigno de ser llamado por su grado militar abandone hoy mismo su despacho. Que se retire en silencio, que no haga más daño y que entienda que deshonró su uniforme”. Expresa uno de sus subordinados ante la consulta.

¿Y ahora que hará el ministro Petri?

Luis Petri está terminando su viaje a Israel en estas horas, hace pocos días aplicó un correctivo fulminante (tanto que mereció críticas de este y otros analistas castrenses) con el ahora exjefe la FAA Brigadier General, Fernando Mengo.

La actitud de Berredo es, desde el punto de vista institucional, infinitamente más grave. Una fuente del ministerio de defensa consultada expresó “Berredo se está yendo y hace lo que quiere”. Pues muy mal hecho si alguien encima de su nivel lo permite y más cuando su nexo con los medios es un coronel con mas años de servicio que el general mas antiguo de todo el EA que se mantiene en la estructura de defensa a fuerza de jurar lealtad a quien sea con tal de no pasar a retiro.

“Berredo es uno de los generales que puso sus fichas a una supuesta explosión del sistema democrático en abril y albergaba esperanzas de ser el jefe del Ejército en un gobierno surgido del parlamento”, asegura un alto jefe militar.

Por la salud de la República, por la necesidad de evitar el estado deliberativo dentro de las FFAA, por el propio prestigio del Ministro de Defensa y fundamentalmente para poner las cosas en su lugar, Berredo debe ser eyectado antes del fin del día de su sillón de comandante cargo que acaba de deshonrar.

Sin formación y sin rendición de honores y sin ceremonia de despedida, pero sí con una inmediata rendición de cuentas por sus dichos y sus actos. El Código de Disciplina Militar lo espera con los brazos abiertos.

-------------

Más noticias en Urgente24:

Bad News para Machado: La City aconseja a Donald Trump negociar con Nicolás Maduro

Daniel Scioli anunció cuotas sin interés para pasajes en Aerolíneas Argentinas

Banco Nación la clava al ángulo: Cómo obtener el 100% de reintegro en subtes

La NASA se anticipa a Navidad con el video más épico de la historia