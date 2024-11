Javier Milei quiere "pulir" ficha limpia y Adorni negó acuerdo con "la condenada"

“No hay acuerdo con ‘la condenada’. El Gobierno no quiere que los corruptos vuelvan a ocupar el Estado. Estamos a favor de la Ficha Limpia. En algún momento va a ser realidad, siempre teniendo en cuenta que los malos no dejen afuera a los buenos inventando denuncias. Nosotros no tenemos ninguna mancha en el currículum. No nos interesa polarizar con Cristina Kirchner, hay que terminar de pulir el nuevo proyecto de la mano del doctor Alejandro Fargosi”, explicó.