Ficha Limpia: Javier Milei le pidió al PRO que no sea una "proscripción" de CFK

“Me dijo que se había comunicado con la diputada para decirle que él mismo iba a participar y promover la elaboración de este proyecto de ficha limpia para llevarlo adelante”, agregó el funcionario, pero no aclaró si se convocará a sesiones extraordinarias para ello ya que el período de sesiones ordinarias del Congreso concluye el 30 de noviembre.

Francos insistió con la idea de que la norma que se pensaba sancionar podría leerse como una proscripción a CFK: “Si no después se generan debates que no tienen ningún sentido. Esto el Presidente me lo dijo expresamente: ‘Cómo pueden pensar que yo quiero polarizar la elección con Cristina Kirchner, no tiene nada que ver con mi intención, no estoy pensando en polarizar, creo que Cristina Kirchner es el pasado, no creo que el pueblo argentino tenga la intención de volver a subirla a un escenario’”.

“No es ser cómplices de los corruptos, será en todo caso que varios de los diputados del bloque no coincidieron con la norma en los términos que estaba planteada. No estaba de acuerdo el bloque con la forma en que se presentó el proyecto, entendían que no había mayorías para su aprobación. Hay cuestiones de procedimiento legislativo. Si no hay aprobación y el proyecto se cae se cae definitivamente, no se puede tratar el año próximo con esa redacción y hay que empezar otra vez todo el trámite. Hay cuestiones legislativas en las que cada diputado estima qué es lo que más le conviene hacer. No hay que ver en esto una negociación particular, que no la hubo”, completó.

"El Presidente no tiene ninguna idea de proteger, mantener o subirla al ring a Cristina Kirchner para que pueda pasar esa situación”, aclaró sobre las presuntas intenciones del Gobierno en competir electoralmente contra CrFK en las elecciones legislativas de 2025 para polarizar la campaña y los comicios.

