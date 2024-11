Emoción y desolación: La incómoda despedida de Sergio Lapegüe de TN

Por qué Sergio Lapegüe dejó TN

Uno de los motivos por los que Sergio Lapegüe adelantó su egreso de TN luego de 34 años fueron las declaraciones que brindó en diversas entrevistas en las que explicó por qué se iba.

En diálogo con el periodista Pablo Montagna por medio de Radio Rivadavia se explayó al respecto y expresó: "Yo este año esperaba hacer El Galpón, pero no salió. Hablé con Pablo Codevilla y me dijo: 'no hay plata'. Esto fue en marzo, me dijo que empezábamos a mitad de año pero nunca más me llamó".

Y agregó: "Son cosas que van generando dolor. Por lo menos un llamado para avisarte. Entonces me di cuenta que eso ya no iba a salir".

Asimismo, el conductor le explicó a su colega que ya no se sentía cómodo al frente de Tempraneros y que eso también lo empujó a renunciar: "Me estaba apagando con respecto a las noticias muy duras, por eso empecé a hacer más show adentro del noticiero".

------------------

