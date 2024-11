El duro momento que atravesó Florencia Peña: "Alguien la mandó a bajar"

Asimismo, el asistente puso en duda la lógica detrás del diseño de la portada, cuestionando el criterio utilizado para seleccionar a las figuras destacadas: "¿A vos te parece que podés poner a una Florencia Peña a un costado? ¿Ahora está cualquier cuatro de copas en la tapa? Con respeto lo pregunto, ¿entonces se perdió la celebridad, la carrera de una figura?".

Por su parte, Liliana Castaño, directora de "Caras", salió al cruce de las acusaciones. En una nota publicada en la edición digital de la revista, aseguró que la ausencia de Peña fue un "error editorial de última hora" y que nunca hubo intención de excluirla.

“Ella no llegó con el grupo. Había que agregarla después en edición, como sucedió con otras figuras, y fue un error humano. Pedimos disculpas”, expresó. “Ella no llegó con el grupo. Había que agregarla después en edición, como sucedió con otras figuras, y fue un error humano. Pedimos disculpas”, expresó.

Además, Castaño destacó la relación establecida de Peña con la revista, reconociéndola como una de las celebridades más icónicas en sus portadas.

Sin embargo, a pesar de las disculpas públicas, la polémica quedó instalada y las dudas sobre las verdaderas razones detrás del supuesto "error" continúan generando debate en los programas de espectáculos.

Lejos de ser un momento tranquilo, las últimas semanas han sido particularmente intensas para Florencia Peña. A fines de octubre, mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones en República Dominicana junto a su esposo, sufrió un accidente que dejó como saldo una fractura en su pie. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió detalles del episodio: “Hace mucho venía esperando estas vacaciones. Fue un año lleno de trabajo, intenso y hermoso a la vez. Pero el cuerpo habla. Y cuando te pasás de rosca, te frena”.

En un tono reflexivo y siempre con humor, Peña relató las dificultades que enfrentó tras la lesión: "Nada salió como lo esperaba y, sin embargo, acá estamos, con mi marido, el mejor compañero del mundo, riéndonos y poniéndole onda. Por ahora no puedo caminar. Espero poder hacerlo pronto por todos los compromisos que tengo por delante”.

