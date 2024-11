Round 2 entre Yanina Latorre y Yuyito González: Descargo ¿y amenaza?

Embed - YUYITO GONZÁLEZ vs. YANINA LATORRE: "Sos una MALEDUCADA"

Por último, la conductora pidió que no se metan con la familia, ya que Latorre también trató de "cornuda" a su hija, Brenda Di Aloy:

Algunas hora más tarde, Latorre procedió con su respuesta en LAM, donde está ocupando el rol de conductora ante la ausencia de Ángel De Brito. "El discurso es tan largo, aburrido e inconsistente que no dijiste nada, sos cagona. Decí mi nombre y mi apellido, me nombraron y me dijiste 'cornuda'. Y no se pide perdón si te ofendí, se pide perdón cuando uno actuó mal", introdujo.

"Acá nadie te insultó nunca, sí critico tu laburo porque no me gusta, me parecen innecesarios los monólogos con los que todos los días abrís el programa, me dan vergüenza ajena. Los jueguitos que hacés con el Presidente hacelos en tu casa, no los cuentes. Esto es una opinión de alguien que labura de esto hacia una persona que no sé qué haces vos", agregó.

Luego, la angelita se refirió a los dichos de Di Aloy en su contra: "Acá en el descargo que hice nunca la metí a tu hija, lo que pasa es que tu nena anoche en el Cantando habló de mí, obviamente me calenté y le contesté. Son mediáticos y después se hacen los cultos, sos una maleducada, Yuyito".

"No me gusta tu programa, decís que te tenemos envidia y el rating de tu programa en noviembre es 0,1. Si no fuera por Milei estás tirada, estás un poco mejor vestida porque tenés más marcas que te visten. No te soportan los técnicos, no te soporta la producción. Me dicen que extrañan a Carmen Barbieri porque ella sí era profesional, tenés mucho ego, te hacés la buena y terminás amenazando", concluyó.

Desde que Yuyito González confirmó su relación con Javier Milei ha sumado un número importante de detractores, entre ellas Yanina Latorre, quien ha aprovechado cada oportunidad para criticarla. Finalmente, la conductora de Ciudad Magazine se dio el gusto de apuntar contra la panelista de LAM, quien fiel a su estilo estalló de forma vehemente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1861113161438388296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1861113161438388296%7Ctwgr%5Ecc00673b4ad4264e37104ab9a88d171f76dc92a1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Festallo-la-guerra-yanina-latorre-y-yuyito-gonzalez-cruce-explosivo-n590459&partner=&hide_thread=false "Yuyito":

Por el cruce de Yuyito González con Yanina Latorre pic.twitter.com/Vx2wkfskA9 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 25, 2024

El enfrentamiento surgió luego de que en el envío Empezar el día que encabeza González compartieran algunas imágenes de lo que fue la visita de Latorre al programa de Susana Giménez. Allí, la periodista de espectáculos se refirió a la polémica separación entre Pampita y Roberto García Moritán, y el nuevo romance de la modelo con Martín Pepa.

En ese contexto, González recordó la infidelidad de Diego Latorre a Yanina con Natacha Jaitt y arremetió:

Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos, tiene un máster del tema Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos, tiene un máster del tema

De este modo, la ex modelo le dio a Latorre justo en su punto débil y la reacción de la panelista no se hizo esperar y salió al cruce en No tienen solución del streaming Bondi Live.

"Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de Presidentes y de tipos casados", introdujo Latorre, quien fue por más:

Sobámela, Yuyito. Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo Sobámela, Yuyito. Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelotudez. Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo

Y agregó: "A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del Presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados".

"¡Quiero ver si te invita Susana y hacés once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días? Estoy podrida que me digan cornuda", exclamó.

"¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyo, porque hoy me enteré de unas cosas...", cerró desafiante Latorre.

