Enfermeros recuerden cuando un legislador PRO / CC ARI/  LLA / UCR llegue a una clínica

En el 1er. Mundo, donde se referencian el PRO, LLA y UCR no se entendería cómo la Enfermería no tiene reconocimiento profesional. Los enfermeros no deberían olvidarlo cuando alguno de ellos o de sus familiares llegue a atenderse en un centro de salud, a veces luchando entre la vida y la muerte. Ellos les impiden el reconocimiento profesional que corresponde en el marco de la Ley N°6.035.