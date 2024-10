Patricia Bullrich y LLA formalizaron su fusión en la legislatura bonaerense

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/agustinromm/status/1841213783416717661&partner=&hide_thread=false Bienvenidos @florretamoso, @fercompagnoni, @AbiGomez_ , @sofia_pomponio y @oricolugnattiok, del bloque PRO Libertad, al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Los legisladores de Javier Milei y Patricia Bullrich unimos fuerzas para… pic.twitter.com/kShPQX1a3N — Agustín Romo (@agustinromm) October 1, 2024

El texto enumera los prinicipios por los cuáles los espacios se fusionaron:

"Para defender a los ciudadanos que viven en la Provincia de Buenos Aires de la voracidad impositiva del Gobernador.

Para simplificar la vida de los ciudadanos, desregulando, facilitando trámites y generando mecanis mos transparentes para bajar el costo de la producción, los servicios y el comercio.

Para votar un presupuesto con déficit cero, alineando a la provincia con el esfuerzo antiinflacionario que realiza la Nación.

Para darle al campo un impuesto inmobiliario rural que no sea confiscatorio; a la vez, las tasas viales deben ser utilizadas solo para los caminos rurales y no para gastos corrientes de las municipalidades. Luchar para que las tasas municipales sean razonables; se debe achicar el estado municipal y no mantener estructuras elefantiásicas.

Trabajar por la transparencia de las legislaturas y los concejos deliberantes.

Trabajar para alinear las políticas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires con las políticas na cionales, bajar el delito, los homicidios y el crecimiento del narcotráfico.

Esta unidad en la acción tiene un solo fin: que los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires sean parte del país de la libertad que construye el presidente Javier Milei".

El flamante bloque prolibertario pasará a ser la primera minoría en la Cámara Baja bonaerense con 12 diputados, la misma cantidad que hoy exhibe el PRO que responde a los macristas Cristian Ritondo, Néstor Grindetti y Diego Santilli.

Para llegar a ese número fue vital la incorporación a LLA de Jazmín Carrizo, la legisladora que responde a la diputada y ex candidata a gobernadora Carolina Piparo.

El nuevo bloque podría reclamar la presidencia de comisiones de la Legislatura a partir del año próximo. También busca lugares en el Consejo de la Magistratura bonaerense y hasta designaciones en el directorio del Banco Provincia.

