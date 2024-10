Crece el nerviosismo: Javier Milei aún no junta los votos para convalidar el veto

La diputada radical Danya Tavela manifestó la “profunda preocupación que tenemos por la crisis que transita el sistema universitario argentino” y llamó “a todos los ciudadanos del país a acompañar la manifestación del día de mañana”. También ratificó el “acompañamiento e insistencia a la Ley de Financiamiento Universitario en el caso que el presidente la vete”.

Por su parte, la socialista Mónica Fein afirmó: “Estamos aquí para ratificar lo que hemos votado. Lo que el Congreso decidió en ambas cámaras no se negocia, no se veta”. “En caso que (el presidente) decida vetar, acompañaremos por supuesto en las calles la manifestación libre de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y de la ciudadanía que quiere una universidad abierta, libre y gratuita”, sostuvo, según publicó Semanario Parlamentario.

La legisladora de Encuentro Federal consideró que “no es el mecanismo del veto el mecanismo que construye futuro, desarrollo y ciencia en nuestro país”.

conferencia-diputados-dialo.jpg Conferencia de prensa de legisladores de la oposición convocando a la marcha universitaria (Foto: NA).

También presente en el Salón Pasos Perdidos, el senador radical Martín Lousteau dijo: “Estamos acá porque casi una de las cosas que le da el Estado argentino a las familias hoy, para poder soñar con un futuro mejor para sus hijos, es la educación, y fundamentalmente la educación universitaria”.

“Este es un Gobierno que ataca permanentemente a la educación universitaria. No tiene una agenda de cómo mejorarla. No está convocando a los rectores. Lo que hace sistemáticamente es atacar”, enfatizó el presidente de la UCR Nacional, que denunció “una intención de destruir la universidad pública”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GugaLusto/status/1840772637171044358&partner=&hide_thread=false El miércoles volvemos a marchar porque sin educación pública no hay desarrollo posible.#UniversidadParaElDesarrollo https://t.co/QxOJIWSWjQ — Martín Lousteau (@GugaLusto) September 30, 2024

En tanto, el diputado de Encuentro Federal Carlos Gutiérrez expresó que “desde la Córdoba universitaria” junto a sus comprovincianos afirmaban el “apoyo irrestricto a la educación pública”. “Se equivoca el Gobierno cuando confunde, tal vez la necesidad de controlar mejor ciertas cuestiones que tienen que ver con la administración, con aquel valor que atraviesa a la sociedad” que tiene que ver con que “no hay una sola familia argentina que no crea que una de las herramientas para ascender en la vida es el estudio”.

Finalmente, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aseguró que “para nosotros es una prioridad una educación pública gratuita y de calidad”. “A nosotros no nos da lo mismo la asfixia y el desfinanciamiento que están teniendo las universidades desde el principio”, agregó.

Y advirtió: “Vamos a insistir con la Ley de Financiamiento y le advertimos al presidente de la Nación que deje de tener un conflicto de poderes en términos de cómo se ha pronunciado el Congreso de la Nación con respecto a las universidades. Seguramente construiremos las mayorías para insistir”.

Además de los mencionados, en la breve conferencia estuvieron presentes los diputados Álvaro González (PRO); Jorge Rizzotti, Pablo Juliano, Gabriela Brouwer de Koning, Mariela Coletta, Carla Carrizo, Juan Carlos Polini, Marcela Coli, Fabio Quetglas, Julio Cobos, Natalia Sarapura (UCR); Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Oscar Agost Carreño, Juan Brügge, Emilio Monzó, Nicolás Massot y Esteban Paulón (EF); Marcela Campagnoli (CC-ARI); y la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LupeTagliaferri/status/1841175637463351380&partner=&hide_thread=false La educación pública, accesible y de calidad es la herramienta más poderosa para el progreso de las personas y de un país. Defender a nuestras universidades es defender el futuro.#YoMarcho pic.twitter.com/JI4lfn1a1H — Guadalupe Tagliaferri (@LupeTagliaferri) October 1, 2024

Marcha Universitaria: UxP también convoca

Por su parte, minutos después, diputados de Unión por la Patria también dieron declaraciones en Pasos Perdidos. La entrerriana Blanca Osuna recordó que “este financiamiento fue una insistencia que planteó nuestro bloque desde el inicio del año”. “Vamos a insistir con la ley”, confirmó y señaló: “Nuestra presencia en la marcha de mañana va a ser a favor de la universidad y de la escuela pública. Hay que reclamar por el conjunto del sistema educativo”.

En tanto, su par Hugo Yasky expresó que “si hay coherencia en todos los que se han manifestado públicamente en rechazo al veto y en apoyo al presupuesto, ese veto acá en la Cámara no pasa. Pero tiene que haber coherencia”. “Ojalá eso suceda, porque la marcha va a ser masiva y esperamos que el Gobierno respete el derecho a manifestarse”, agregó.

