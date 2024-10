"Un docente con dedicación exclusiva gana $ 600.000: está por debajo de la línea de pobreza".

Con respecto a la polémica sobre si hay que cobrarle o no a los extranjeros afirmó:

Existe una ley de 2006 que da un DNI rápido al extranjero. Hablamos del Plan Patria Grande. Como residente, tienen los mismos derechos que el resto de los argentinos. Deberíamos debatir ese tema y no solamente si van o no a la universidad. Existe una ley de 2006 que da un DNI rápido al extranjero. Hablamos del Plan Patria Grande. Como residente, tienen los mismos derechos que el resto de los argentinos. Deberíamos debatir ese tema y no solamente si van o no a la universidad.