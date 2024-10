"El periodismo encuentra y agranda diferencias entre el presidente y la vicepresidenta"

“Si hay algún debate para hacer debemos discutir cuando se trate en el parlamento el presupuesto para el año 2025”, agregó.

No nos hemos puesto de acuerdo con lo que nos pedían de aumento para este año porque no existen recursos para pagar esas subas. Existen otros empleados del Estado que no han tenido incrementos como los que piden en la Universidad.

image.png CONADU se puso al frente de la marcha universitaria

“Sin sustento presupuestario, vamos a vetar las normas. Nuestros problemas vienen de un sector público que gasta más de lo que recauda. Eso nos ha impedido crecer en las últimas décadas”.

Finalmente, Francos reivindicó los primeros diez meses de gobierno libertario:

“El presidente siempre repite que fue votado por dos cosas: eliminar la inflación y terminar con la inseguridad. En los dos temas estamos ganando la batalla a pesar de que recibimos un déficit de 15 puntos del producto bruto”.