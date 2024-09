¿Lali Espósito plagió a Pink? La nueva acusación del fanatismo libertario

Desde entonces, la pica entre la artista y el presidente no hizo más que crecer, al punto que se volvió costumbre referirse a la cantante con aquel mote dentro del círculo liberal. Pero volviendo a la actualidad, hoy los libertarios rebuznan que el reciente éxito de Lali Espósito es una burda copia de la canción "So What" de Pink, lanzada en 2008. En varias publicaciones en redes sociales, tratan de evidenciar las supuestas similitudes entre los dos temas. Ahora, la pregunta es: ¿hubo plagio?