Martín Tetaz: "¿Ya le pidió disculpas el Presidente a Lali?"

Martín Tetaz y una chicana a Javier Milei

A propósito de esta nota de Alconada Mon, Martín Tetaz aprovechó para chicanear al Presidente, preguntando si "ya le pidió disculpas a Lali Espósito".

Javier Milei ha apuntado varias veces contra la artista, acusándola de cobrar dinero del Estado por sus conciertos. Incluso la llamó, despectivamente, "Lali Depósito", pese a que trabaja desde muy chica en el sector privado y tiene una carrera internacional.

Ahora, con la información de que Milei le facturó al Banco Provincia (y, encima, con presuntas irregularidades) el diputado radical salió al cruce:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/martintetaz/status/1828799944238694597&partner=&hide_thread=false A propósito de esta factura, ya le pidió disculpas el presidente a Lali Espósito? pic.twitter.com/iCh35rxPPJ — Martin Tetaz (@martintetaz) August 28, 2024

Lo cierto es que Martín Tetaz no dejó pasar la oportunidad de cuestionar al mandatario, quien días atrás había compartido un 'chiste' muy desagradable sobre la pedofilia, involucrándolo y burlándose de su estatura.

En esa ocasión -donde hubo repudio de gran parte de la política por banalizar un tema tan grave- Tetaz decidió no responderle. Dijo que "hay que dejarlo que se exponga solo en el mensaje porque la agresión habla siempre del agresor".

"Si uno contesta agresiones, cae al barro que le están proponiendo", reflexionó el diputado nacional.

"No tengo ganas de contestar ni de hablar sobre el tema. Prefiero aprovechar toda la atención que tengo para hablar de las jubilaciones, de cómo se va a financiar el aumento que les aprobamos en el Congreso, me quiero concentrar ahí. No quiero distraer la atención de eso", afirmó luego.

