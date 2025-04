Lali Espósito explicó por qué decidió hacerle frente a Javier Milei

Lali Espósito recordó los ataque de Milei

Es preciso recordar que hace algunos días Lali Espósito en diálogo con La Nación recordó los ataques por parte del presidente Javier Mileiquien la tildó de "Ladri Depósito".

Si bien su intención no fue recrudecer el enfrentamiento con el mandatario nacional, la reconocida cantante contó la reflexión que hizo al respecto.

"Fue como un estudio de situación hecho con tranquilidad en un lugar más privado y no tanto buscando respuestas en Twitter", explicó

Y añadió: "La respuesta la busqué adentro. No podría guiarme nunca por lo que alguien que no me conoce dice de mí en Twitter así sea el Presidente. ¿Viste? Que no me conoce tampoco".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La nueva declaración que no ayuda en nada a Lizy Tagliani: "Miente en un montón de cosas"

Ni Amazon Prime ni Netflix: Esta plataforma tiene más contenido y es gratis

Curioso: Euforia en los mercados, pero el Riesgo País subió

De Harry Potter a OnlyFans: La actriz que sorprende con su perfil

Las funciones activas que agotan tu celular sin que lo notes