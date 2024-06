Lali Espósito enfrentó a una participante, pero ella no se achicó: "No les puedo caer bien a todos"

"Si simplemente no te gusta lo que opinamos, yo también respeto que a vos no te guste mi opinión o la de algunos de mis compañeros. Pero quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show, que se trata de gente que canta y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión", detalló la ex Casi Ángeles dejando en claro su postura y defendiendo su rol en el programa.

"Si eso te molesta, capaz no es el lugar para que te presentes y puedas cantar y hacer una súper carrera igual. Eso es todo lo que tengo para decir", culminó Espósito, quien después recurrió a su cuenta de X para atenuar la tensión. "Si eso te molesta, capaz no es el lugar para que te presentes y puedas cantar y hacer una súper carrera igual. Eso es todo lo que tengo para decir", culminó Espósito, quien después recurrió a su cuenta de X para atenuar la tensión.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lalioficial/status/1797804403384021484?t=aL2ffjx3eB47yNF_JLi8Jg&s=03&partner=&hide_thread=false Relajen amores! Esto es un programa de TV y cada uno se expresa como siente y quiere! Yo siempre digo lo que pienso con respeto, al

Igual que mis compañeros .Se puede ver en toooodos los que han pasado por ahí! Cada uno sabe y en la TV se ve todo No pasa naaaada de nada! Gane… — Lali (@lalioficial) June 4, 2024

Fuego cruzado

No obstante, como se suele afirmar, es fundamental escuchar ambas versiones, y en este caso Ayelén Alfonso tampoco dudó en responder.

“Hola chicos, fue un poco fuerte lo que ha pasado pero bueno, yo respeto cada crítica y cada opinión de los jurados. No les puedo caer bien a todos, siempre va a haber un poco de diferencia, pero esto me sirve también como motivación, para seguir creciendo, me motiva mucho a seguir demostrando la capacidad que tengo, que capaz ellas no la puedan ver o no les guste completamente”, comenzó diciendo la joven de 21 años a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram @ayealfonsopy.

“Pero esto me motiva a seguir demostrando mi capacidad como artista y a seguir adelante con el apoyo de ustedes porque ustedes son los que deciden y los que me eligen”, remató desafiante. “Pero esto me motiva a seguir demostrando mi capacidad como artista y a seguir adelante con el apoyo de ustedes porque ustedes son los que deciden y los que me eligen”, remató desafiante.

