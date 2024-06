Inauguran una nueva pista de bowling low cost: Dónde queda

En cambio, en lo que concierne al ping pong y al billar, el costo es de $3.500 por cada media hora y $4.000 por cada hora.

De igual forma, si mientras estas jugando sentís deseos de comer o beber algo, tanto la sucursal de Belgrano como la de Paternal ofrecen una selección de comidas y bebidas para todos los gustos. Ahora, para los visitantes del Dot Baires Shopping, estos tendrán la oportunidad de conocer otras alternativas, tales como, una selección de 15 establecimientos de gastronomía, distribuidos a lo largo del centro.

Por otra parte, en cuanto a los horarios, es importante señalar que estos varían según la ubicación. Por ejemplo, en Belgrano y Paternal, de lunes a jueves y domingos, el establecimiento opera desde las 10:00 hasta las 02:00 hs, mientras que los viernes, sábados y vísperas de feriado, extienden su apertura 2 horas más, es decir hasta las 04:00 hs.

En cambio el bowling situado dentro del Dot, cuenta con un horario exclusivo, que va desde las 12:00 hasta las 00:00hs, de lunes a domingo.

Reseñas

De todos modos, consideramos que nadie podría plasmarlo con mayor precisión, como aquellos que visitaron el establecimiento. Por lo que, a continuación compartimos los diversos comentarios de la gente:

"Nuestra experiencia en particular fue 10/10, esperamos para el ping pong aprox 10m ya que tienen 3 mesas lo cual está bien, el bowling tiene un montón de pistas así que no hubo espera y el pool dentro de todo está buenísimo, los precios entre varias personas es más que un regalo", comentó Anaís Ojeda, incluyendo imágenes del lugar.

"Ideal para compartir con amigos, bueno para los cumpleaños, se divierte, se come y se toma", agregó Felipe Cabral, recalcando que a comparación de otros sitios no se otorgan zapatos para empezar a jugar.

"Excelente ambiente, riquísima la comida y sobretodo los tragos y aperitivos. El bowling de 10 y además cuenta con mesas de Ping Pong y Pool y a precios más que excelentes. Excelente lugar para pasar el rato o festejar con amigos", manifestó Matías Pedemonte.

