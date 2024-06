Nuevas estafas amenazan compradores de propiedades en construcción

“Cuando una desarrolladora adquiere un lote, el principal objetivo es construir un edificio. Sacan unos permisos, pero solo es para edificar. En el medio, la gente confía y el Estado, históricamente, está ausente”, expresó Monastersky, durante su charla con Leandro Rud en La Noche por C5N. “Cuando una desarrolladora adquiere un lote, el principal objetivo es construir un edificio. Sacan unos permisos, pero solo es para edificar. En el medio, la gente confía y el Estado, históricamente, está ausente”, expresó Monastersky, durante su charla con Leandro Rud en La Noche por C5N.

Al mismo tiempo que continuó diciendo que el Estado nacional o local, “no controla que se vayan cumpliendo los plazos otorgados” y cuando la gente recurre a la Justicia, se lo toma “como un tema comercial y no penal, es decir, que no hubo intención de dolo”.

image.png

“Los boletos no tiene una obligación de inscribirlos, para tener una certeza que ese boleto es titular de una unidad funcional de un edificio y no existe otro”, añadió.

A la par que resaltó, la responsabilidad que el gobierno debe asumir para prevenir engaños a las familias que participan en tales proyectos, “El Estado tiene que poner pautas de control para estas constructoras, no solamente si cumple con la función. Las que no cumplen determinados tiempos, quitarle la licencia. Hoy no hay control de nada”, culminó diciendo.

