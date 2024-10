Reforma previsional: Santa Fe le respondió a Amalia Granata y a un gremio

image.png Mientras la reforma previsional de Santa Fe se votaba en la Cámara de Diputados, afuera se produjeron graves incidentes entre manifestantes y trabajadores del recinto.

El texto de la Fiscalía explica que “lo que los actores pretenden es la revisión de un acto del poder político no susceptible de revisión judicial”, porque "el control de constitucionalidad se limita al contenido de la ley, no al procedimiento que llevó a su aprobación". Además, la defensa negó la moción de orden formulada por Farías "no hubiera alcanzado los dos tercios de los votos emitidos”.