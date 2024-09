Amalia Granata fulminó a Pullaro y plantó dudas por las guerras narcos: "¿No es raro?"

"Es mentira en la provincia tiene plata y lo he dicho en mil veces. Te dicen que no hay plata pero gastan una fortuna en una artista de televisión para que te haga la publicidad de la lotería (refiriéndose al escándalo de la lotería provincial que involucra a Susana), o recursos que se destinaron y le pagaron a esa tal Leda, (la mujer que supuestamente cura enfermos) una mujer que ni siquiera está reconocida por la Iglesia Católica Entonces sí hay plata para eso pero no para los jubilados", describió Granata.

En esa misma línea, criticó la faceta de "tiktoker" de Pullaro, "que se la pasa diciendo en sus videos de TikTok que la provincia tiene superávit y después le mete la mano en el bolsillo a los jubilados. Entonces su mensaje es bastante contradictorio".

Las prioridades de Maximiliano Pullaro

Según Amalia Granata, Pullaro ha demostrado que prioriza, por ejemplo, el tema publicitario y de marketing de su gestión, porque está enfocado 100% en engrosar y fortalecer su proyecto personal: la reelección en la provincia de Santa Fe y posteriormente, su candidatura a Presidente.

"Su único objetivo es la reelección en la provincia de Santa Fe, que hoy no hay y no existe la reelección de gobernador... Él quiere ser reelegido y es su proyecto a corto plazo", opinó.

De todos modos, aclaró que ella "no ve mal ni juzga" que los dirigentes políticos tengan proyectos personales en ese ámbito, "pero para llevar adelante ese proyecto no le toques, por ejemplo, el bolsillo a a los más vulnerables que hoy son los jubilados", dijo.

Por otro lado, Granata denunció que Pullaro tiene comprados a todos los medios de la provincia de Santa Fe: "Como tiene la intención de ser reelecto y quiere modificar la Constitución, tiene pauta publicitaria en todos los medios de la provincia".

"Acceder a los medios de comunicación de la provincia es muy difícil porque están todos pautados por el gobernador... Él tiene un proyecto personal que es ser reelecto y después, seguramente, será tirarse a Presidente de la Nación. Te repito, no estoy juzgando sus ambiciones personales, pero sí defendiendo el bolsillo de los jubilados que no tendrían nada que ver en esto", sentenció.

El narcotráfico y las dudas de Granata

En otro tramo de la entrevista con Urgente24, Amalia Granata plantó dudas sobre la increíble calma que se registra desde hace varios meses consecutivos en la ciudad de Rosario y toda la provincia de Santa Fe respecto de las guerras entre bandas dedicadas al narcotráfico.

Por ejemplo, hace unas semanas el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que no se registró ningún homicidio en Rosario en el lapso de un mes.

“Nuevo hito en el Plan Bandera: 1 mes sin homicidios en Rosario. Desde que existen registros de estadística criminal, desde 2013, es la primera vez que esto ocurre. Este logro se da en el marco de un objetivo claro: combatir el narcoterrorismo y recuperar la Ley y el Orden. El período más largo registrado hasta la fecha había sido de 22 días y sucedió entre el 21 de marzo y el 12 de abril de 2020, mientras regía el aislamiento preventivo a causa de la pandemia”, informó Seguridad.

Sobre ese tema, Granata tiene dudas y pidió que la gente "analice y saque sus propias conclusiones".

"Es cierto que parece que está un poco mejor esa parte (homicidios y guerras narcos), y me parece que esa es una de sus tareas, cuidar a la población", dijo. Pero analizó: "Lo que yo digo es, antes existían los homicidios porque se peleaban entre los narcos por el dominio del territorio y siempre caía un inocente como vimos un montón de veces; pero ahora se terminó de un día para el otro esa guerra narco. ¿No es raro?".

En esa misma línea, agregó: "Es cierto que terminó de un día para el otro la guerra entre los narcos, pero la droga sigue corriendo y se sigue vendiendo y circulando como si nada. ¿Entonces cómo es la cuestión? ¿Cómo puede ser? ¿nadie se pregunta como un día para el otro se terminaron los homicidios ante los narcos y la droga sigue circulando? Esa es la pregunta".

- U24: ¿Y vos qué pensás sobre eso?

- Amalia Granata: "Yo no pienso (dijo entre risas) me lo pregunto nada más para que la gente saque sus propias conclusiones. Porque somos grandes, o sea, podemos pensar y reflexionar juntos sobre eso".

En ese contexto, Granata fue consultada sobre la denuncia de la senadora nacional Carolina Losada, que en julio del 2023 y en plena campaña deslizó que el gobernador Pullaro tenía vínculos con el narcotráfico.

“Para ir contra el narcotráfico hay que tener las manos limpias y no tener muertos en el placard... No voy a convocar a ninguna persona que haya tenido o tenga vínculos con el narcotráfico", dijo en ese momento Losada, que era precandidata a gobernadora de Santa Fe y competía la interna con Pullaro.

Sobre eso, Granata ironizó: "Habría que preguntarle a Losada qué piensa ahora de Pullaro. La Losada de antes lo denunciaba por vínculos con el narcotráfico, pero la Losada de ahora camina con él todos los barrios de la provincia".

Amalia Granata ¿peronista?

Por último, Granata fue consultada por este medio respecto de su vínculo con Juan José Álvarez, un histórico peronista de Santa Fe y si tiene planes de incorporarlo a su equipo político con el fin de fortalecer su espacio y hacer un frente fuerte al gobernador Pullaro.

"Es cierto que Juanjo ha tenido muchos puestos importantes en la política, pero lo que sucede es que él es amigo de mi marido, hay una amistad, entonces yo le consulto mucho de política a él porque me interesa su visión, por la experiencia que tiene sobre todo en el armado político", respondió.

Y agregó: "Es un hombre muy experimentado en la política y me interesa a mí mucho su visión porque yo soy un aprendiz, me nutro y aprendo, tanto de los de un lado, como los del otro. Él es amigo de la familia, digámoslo así, y si bien compartimos cenas o reuniones, no está trabajando conmigo formalmente ni nada, pero es un hombre que está cercano a mí y para mí es muy importante escuchar su opinión de desde la experiencia".

Finalmente Amalia Granata festejó que en el último año se esté quitando la mochila del prejuicio que acompañaba su figura, y contó que a partir del trabajo político que viene realizando en la provincia "me ven como una oposición firme y sólida ante ante el gobierno de Pullaro, pero no solo es oposición por serlo, sino una oposición con argumentos y con una posición bien plantada", cerró.