Sexo oral: El error que sigues cometiendo y debes eliminar

"La idea errónea de que el sexo oral no conlleva riesgos está muy extendida entre los adultos jóvenes, particular los adolescentes", indica The New York Times.

Y continúan: "Los estudios demuestran que es una de las razones más comunes que dan para tener relaciones sexuales orales en lugar de vaginales (además de preservar la virginidad y no quedar embarazada)".

Enfermedades que se transmiten por sexo oral

Muchas ETS e infecciones pueden transmitirse a través de las relaciones sexuales orales.

Las probabilidades de contraer una ETS dependen de varios factores. Por ejemplo, según expertos, la mala salud bucal puede aumentar el riesgo de contraer una ETS oral.

Las llagas en la boca o en los genitales, y la exposición al líquido preseminal o al semen, también pueden aumentar la probabilidad de contagio de una ETS en la boca o en los genitales por sexo oral.

Las enfermedades que se pueden transmitir a través del sexo oral son:

Clamidia

Sífilis

Gonorrea

Virus del herpes simple

Virus del Papiloma Humano (VPH)

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Importante: Algunos tipos de VPH orales de alto riesgo se han relacionado con mayor probabilidad de desarrollar cáncer de garganta.

¿Cómo evitar las enfermedades por sexo oral?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indican que se pueden reducir las probabilidades de contraer o transmitir alguna ETS durante el sexo oral, y hacen varias recomendaciones.

En primer lugar, aconsejan usar métodos de barrera cada vez que vaya a tener sexo oral. Para el sexo oral en el pene, sugieren cubrir el pene con un condón de látex que no esté lubricado.

Mientras, para el sexo oral en la vagina o en el ano, hay que usar un dique dental o cortar un condón para formar un cuadrado y ponerlo entre su boca y la vagina o el ano de su pareja.

Otro consejo es limitar el número de parejas sexuales. Los expertos dicen que es menos riesgoso tener una relación mutuamente monógama a largo plazo con una pareja que no tenga una ETS.

Y por supuesto, recuerdan que la abstinencia funciona. De acuerdo con los CDC, la única manera de evitar las ETS es no tener sexo vaginal, anal ni oral.

