Por favor, deja de creer en estos mitos sobre métodos anticonceptivos

Los métodos anticonceptivos protegen contra las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

A excepción del condón o preservativo, ni la píldora anticonceptiva, ni otros métodos anticonceptivos, pueden prevenir las ITS. La realidad, según el sitio especializado Healthline, es que "usar condones correctamente durante las relaciones sexuales ayuda a reducir el riesgo de contraer o transmitir ITS, pero otras formas de control de la natalidad no protegen contra las ITS".