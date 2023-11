Sexo: Si notas esto en el condón, tíralo de inmediato

Para practicar sexo seguro hay varias cosas por tener en cuenta, una de ellas es no usar un condón o preservativo caducado, roto, pinchado, o en mal estado. Sin embargo, esto no todo el tiempo es fácil de notar. De ahí que muchas personas se pregunten: ¿Cómo saber si un condón está roto antes de usarlo? ¿Cómo saber si un condón está vencido? ¿Cómo saber si un condón está dañado? Si esto te interesa, he aquí lo que debes saber antes de usar un condón y tener relaciones sexuales.