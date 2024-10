569.911 dólares negros: La UIF apeló el ingreso de Sofía Clerici al blanqueo

La UIF, presidida por Ignacio Yacobucci apeló el dictamen de Kreplak porque entiende que aunque Clerici explicó que consiguió el dinero a través de su trabajo de escort VIP, no aportó elementos probatorios que confirmen esta versión. La modelo había justificado su pedido de ingresar al blanqueo en que su trabajo no permite registración en la AFIP, motivo por el cual no puede justificar el origen del dinero.