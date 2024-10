Dólar y blanqueo: Los rumores del próximo plan del Gobierno

Nueva opción con los dólares del blanqueo

Según los analistas de Delphos Investment, el crecimiento en los depósitos bancarios en dólares del sector privado, producto del blanqueo de capitales, podría abrir una oportunidad para que el Gobierno obtenga financiamiento a través de Letes en dólares. Este mecanismo canalizaría esos fondos, además de las emisiones de bonos corporativos que se están acercando.

La consultora 1816, una de las primeras en sugerir esta opción, sostuvo que podría haber interés de los inversores locales en las Letes en dólares, dado el contexto de restricciones cambiarias que limita sus alternativas y los mantiene "cautivos" en dólares. Esta misma circunstancia impulsó a varias empresas a emitir deuda en moneda estadounidense a tasas similares a las que paga el Tesoro de Estados Unidos.

¿Es preferible financiarse con Letes que con un repo?

El economista Gabriel Caamaño, director de Outlier, argumentó que aunque el blanqueo buscaba otros fines, utilizar estos fondos para emitir Letes no sería lo ideal, ya que significaría una "degradación" de las opciones de financiamiento. Para Caamaño, un repo sería más conveniente, al ofrecer plazos más largos y la posibilidad de garantizar con títulos de deuda.

A su juicio, la emisión de Letes en el mercado local es una señal de que el Gobierno no puede acceder al mercado externo para refinanciar su deuda a plazos y tasas similares. En este sentido, tanto las Letes como los repos reflejan la falta de alternativas internacionales, pero considera que las Letes son una opción peor.

Martín Genero, de Clave Bursátil, coincidió en que las Letes, de emitirse, serían a plazos muy cortos, como ocurrió en la gestión anterior de Caputo, cuando estos instrumentos fueron posteriormente defaulteados. Para él, el repo ofrece una mejor solución, al permitir una refinanciación a plazos más extendidos.

Genero también mencionó que, si se optara por Letes de vencimiento largo, las tasas de interés deberían alinearse con las de otros bonos en dólares, lo que implicaría un costo mucho mayor. Para evitar esto, las Letes tendrían que emitirse a plazos muy cortos, donde el riesgo sería menor y las tasas podrían ubicarse en torno al 5%.

No obstante, incluso si las Letes se emitieran con vencimientos largos, Consultora 1816 advirtió que no está claro si el mercado estaría dispuesto a comprarlas, especialmente si para entonces ya no existen restricciones cambiarias. También mencionaron que los incentivos del blanqueo expiran en diciembre de 2025 y que el contexto político podría cambiar tras las elecciones legislativas.

Finalmente, Martín Kalos, director de Epyca, señaló que lo más relevante será conocer las condiciones de cualquier financiamiento, ya sea un repo o Letes. La tasa de interés, el plazo y las condiciones bajo las cuales se negocien definirán si la operación es favorable o no.

Desde el MECON

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1841161420077220111&partner=&hide_thread=false Importante!



CONTINUAMOS REDUCIENDO ARANCELES A LAS IMPORTACIÓN

A través de un decreto estamos reduciendo aranceles a múltiples bienes de consumo que tenían aranceles elevados. Entre ellos se encuentran motos, neumáticos para autos y para motos, pequeños electrodomésticos,… pic.twitter.com/RswkASRIyf — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 1, 2024

Más contenido en Urgente24

Malvinas: Ex combatientes suman otra denuncia contra Diana Mondino (y Javier Milei)

Esta es la miniserie de Netflix de 6 capítulos que logra atrapar desde el inicio

¿Lali Espósito plagió a Pink? La nueva acusación del fanatismo libertario

Pablo Vegetti ya es ídolo en el Vasco Da Gama

Banco Nación causa furor con su irresistible promo sin tope de reintegro