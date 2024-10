El problema del dólar, el blanqueo... y el colchón

La estrategia del blanqueo que diseñó el equipo de Luis Caputo apuntó a los contribuyentes más chicos, al fijar un mínimo exento de US$100.000. Estos son la mayoría de los que ahorran en dólares debajo del colchón, pero a su vez son los ahorristas menos sofisticados.

Lo que se presupone es que más allá de pasar de un estado de no declaración a uno de regularización, no ocurra nada luego. No habría inversiones en fondos comunes, viviendas en construcción o bonos públicos. O dicho de otro modo, los dólares pasarán del colchón a una cuenta y luego volverían al colchón. O lo que técnicamente se llama Formación de Activos Externos, que es la cuenta del Banco Central que releja cuantos dólares se venden para atesoramiento.

Los dólares volverá al colchón...

"Dólares bajo el colchón", la metáfora para graficar el ahorro por fuera del sistema financiero.

Alberto Mastandrea, Socio de Impuestos & Legales, BDO en Argentina, docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) señala que de acuerdo con un relevamiento realizado por esa consultora tributaria el 70% del dinero declarado en efectivo está por debajo de los US$100.000 de la franquicia.

"En líneas generales, esa masa que aproximadamente representó el 70% de la muestra, va a retirar el dinero a partir del 1ro de octubre. Si bien no van a ir inmediatamente mañana, en los próximos días de forma gradual, va a ir drenando esa suma que se depositó", señaló Mastandrea en un informe, sobre el que publica hoy el diario 'Ambito Financiero'.

El profesional plantea que del restante 30% (que corresponden a depósitos por encima de los US$100.000) "un 40% lo va a destinar a inversiones financieras y el otro 60% lo va a retirar de alguna manera soportando el 5% del impuesto especial".

"Los que lo dejan - y en general hubo mayor vocación por las inversiones financieras- tuvimos muy pocos casos, por lo menos por ahora, de destinarlos a inversiones inmobiliarias, que era otra de las alternativas", advirtió.

Mastandrea indicó que "en general entendemos que en cuanto a cantidad de personas que ingresaron al blanqueo, parece que es un número significativo". Y recordó:

Entraron muchísimas personas, tal vez lo que no es significativo es el monto de lo que han exteriorizado o de lo que han declarado, a diferencia de lo que aconteció con el blanqueo del año 2016, donde allí había también un volumen significativo, pero cada blanqueo en sí mismo era significativo Entraron muchísimas personas, tal vez lo que no es significativo es el monto de lo que han exteriorizado o de lo que han declarado, a diferencia de lo que aconteció con el blanqueo del año 2016, donde allí había también un volumen significativo, pero cada blanqueo en sí mismo era significativo

El analista dijo que "en este caso hubo muchos blanqueos de bajos montos" y precisó que "tiene que ver con el dinero no bancarizado que estaba fuera del sistema financiero".

"Después también hubo un volumen importante de personas humanas que exteriorizaron portafolios de inversión en el exterior, producto de lo que es el intercambio automático de información con los Estados Unidos", señaló.

Otras noticias de Urgente24

Los conductores de la CTA sellaron el compromiso de unificación (contra Javier Milei)

Javier Milei cerró el I.A.T., y afirman que puede agravar la crisis del transporte

PAE y Golar confirman: La segunda planta de GNL también estará en Río Negro (y antes que la de YPF)

Desorden libertario: Gabriel Bornoroni pega volantazo a favor de Córdoba