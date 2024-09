"Muchos docentes dejan la Universidad porque no están conformes con los salarios que reciben"

image.png Estudiantes, docentes, partidos políticos y la CGT llaman a la marcha universitaria

Algunos docentes de la UBA están renunciando por los bajos salarios

"Los números están atrasados entre un 40% y un 50%, lo cual es muchísimo. Un no docente que ingresa ahora lo hace ganando $400.000 por mes. Sin los no docentes la universidad no funciona. El Gobierno no es consciente del daño que le está haciendo en la educación" agregó.