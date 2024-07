La UBA declara "emergencia salarial" y no descartan otra Marcha Universitaria

Esta semana, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió una postura en línea con la ahora anunciada por la UBA. En ese texto, la CIN volvió a reclamar la “urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas”.

Allí recordaron la manifestación de abril donde existieron reclamos puntuales, uno de ellos sobre la cuestión salarial y los problemas que podrían ocurrir en caso de no encontrar una respuesta.

"No hay solución del problema universitario si no encontramos con celeridad respuesta a estas preocupaciones, que no son solo de la comunidad universitaria, sino del conjunto de la sociedad argentina", cerraron.

Universidades: Gremios evalúan no comenzar el 2do. cuatrimestre

En tanto, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) adelantaron que consideran no arrancar el segundo cuatrimestre a menos que se llegue a un acuerdo salarial con los docentes y que planean convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre.

El Gobierno nacional ofreció al Frente Sindical un 4% de actualización para junio, que se suma al 16% otorgado en febrero, el 12% en marzo, el 8% en abril y el 9% en mayo. La paritaria se viene reuniendo todos los meses, pero sin acuerdo.

“Tenemos el salario más bajo de toda la docencia. En diferentes cátedras se habla de compañeros que están renunciando para pasar a trabajar en otros niveles de la docencia o para dedicarse a otros aspectos de su actividad”, denunció Ileana Celotto, secretaria general de AGD (UBA) en el plenario de Conadu Histórica, realizado el pasado miércoles.

“La crisis presupuestaria, que no podría estar resuelta mientras no se solucione la cuestión salarial, y que se ha intentado ocultar para desmovilizar la protesta universitaria, sigue alimentando un problema que se profundizará en las próximas semanas si el Gobierno no incrementa efectiva y sustantivamente el crédito disponible, que desde diciembre a la fecha solo ha aumentado un 1,6%”, señaló Conadu en un comunicado.

