Universidades: Sin papel higiénico y 2do cuatrimestre en peligro

image.png Las universidades acusan serias dificultades para iniciar el segundo cuatrimestre por la falta de recursos, desde los magros salarios docentes hasta la falta de artículos de limpieza.

“El gobierno no está respetando los acuerdos paritarios”, denunciaron.

En Santa Fe, sin papel higiénico

A inicios de abril, desde la Universidad Nacional de Rosario (UNR) alertaron que “a las universidades las están desfinanciando. El presupuso está congelado, eso afecta lo más básico. Afecta a los materiales de laboratorio, pagos de luz, papel higiénico en baños. Todo eso está en riesgo”, repasó Beatriz Introcaso, referente de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD), en declaraciones a radio Cadena 3.

En cuanto a los salarios, Introcaso explicó.: “Nuestros salarios vienen bastante a la baja. Desde el macrismo estamos perdiendo poder adquisitivo, pero en el último trimestre esto se profundizó muchísimo. Y los últimos aumentos de 15 y 12 por ciento fueron por decreto. Está desdibujada la mesa paritaria”.

En Buenos Aires, una factura de luz de $14 millones

“Si no actualizan el presupuesto no podrán mantenerse abiertas las universidades. La plata no alcanza para más de mayo”, precisó el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), German Pinazo, en declaraciones la semana pasada a la radio El Destape.

el Consejo Superior de la UBA se declaró en estado de emergencia económica por la crisis presupuestaria, una medida que podría traducirse en una reducción de la oferta académica, las becas y los servicios que brinda en los más de 71 institutos de investigación y hospitales (Clínicas, Odontológico, “Alfredo Lanari”, “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza” y “Ángel Roffo”), que atienden a más de medio millón de pacientes por año y en los que se forman los futuros profesionales en la salud, destacó ElDiarioAr.

Por otro lado, el viernes pasado se conoció que la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) recibió una factura de luz correspondiente a febrero de $14 millones, un monto tres veces mayor al pagado en enero: “Tenemos 100 años de historia como facultad. No nos merecemos como comunidad universitaria, ni como sociedad estar discutiendo si tendremos que cerrar las puertas en unos meses porque no podemos pagarla luz”, se quejó el decano de Exactas, Mauricio Erben, en declaraciones a Somos Télam.

Proyecto de Ley de Emergencia para universidades

Ante la falta de respuesta del Gobierno nacional y ofertas de fondos insuficientes, desde el sector universitario acudieron al Congreso de la Nación donde la diputada de Evolución Radical Danya Tavela con la firma de integrantes de su bloque y de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, impulsan un proyecto de ley para declarar la emergencia en el sector, actualizar los gastos y recuperar los recursos perdidos por la inflación no reconocida en el presupuesto vigente.

