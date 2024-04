Miguel Ángel Broda: "Generamos un ajuste fiscal excesivo, burdo e insostenible"

El economista Miguel Ángel Broda. Miguel Ángel Broda

¿Puede Javier Milei salir del cepo?

“No se puede salir rápido del cepo. La estrategia debería consistir en ir a una competencia de monedas. Pero, cuidado, nos podría pasar lo que le ocurrió a Perú con su canasta de monedas. Terminaríamos en una pesificación en lugar de lograr una dolarización”.

Con respecto a qué consejo le daría en esta coyuntura a Javier Milei, quien trabajó en el Estudio Broda, señaló:

“Necesita entre 8 y 10 economistas de prestigio para diseñar un programa concreto que atraiga inversiones, a pesar de nuestro prontuario de no pago y defaults seriales. Los chinos están invirtiendo en el mundo pero no lo están haciendo en nuestro país. Pekín ya no crece como antes. El gran capital va hoy rumbo a Polonia, México y Brasil. Por ahora, no viene a Argentina”.

Sobre el tema, ahondó acerca de las condiciones necesarias para generar una llegada genuina de capitales.

“Las inversiones no van a llegar hasta que no exista una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma previsional y una salida del cepo que abra la economía".

Por último, mostró preocupación por la situación social pero optimismo sobre el futuro.

El shock de salarios bajos nos trajo una recesión brutal. Lo que quiere hacer Milei impacta de lleno en el salario real de los trabajadores. Israel, Bolivia, Perú y Brasil tuvieron hiperinflación y pudieron salir logrando luego la estabilidad: ¿por qué no podemos salir nosotros también?"