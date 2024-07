Luis Juez, micrófono prendido y otro escándalo (no aclares que oscurece...)

Y apuntó contra los jueces (¿para desviar el tema?): "la verdadera casta es la de los jueces que está llena de privilegios. Sancionar a un juez en Argentina es casi imposible. En esta caso está recontra probado el maltrato a los empleados y apenas alcanzamos a sancionarlo en un expediente que demoró tres años”.

Lo cierto es que su explicación no convenció a todos y, dados algunos antecedentes de Luis Juez, generó muchas suspicacias y sospechas de posible acto de corrupción. ¿Debería conformarse una comisión investigadora? Algunos ya lo piden por lo bajo...

Luis Juez y varios escándalos: Denuncias e irregularidades

Este no es el primer escándalo que afronta Luis Juez: más allá de muchas polémicas por sus declaraciones picantes y, a veces, poco felices, hay quienes recuerdan por estas horas que en 2007, cuando era intendente de la Ciudad de Córdoba, fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, por supuestamente tener 5 millones de dólares en cuentas en el exterior sin declarar. La denuncia había sido realizada por Jorge León, ex vocal del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba, y ex funcionario juecista.

Unos años antes, en 2002, había sido apartado del cargo de fiscal anticorrupción de la provincia de Córdoba -donde había sido nombrado por el entonces gobernador José Manuel de la Sota-. El entonces gobernador interino, Herman Olivero, lo apartó del cargo tras conocerse "irregularidades" durante la gestión de Juez.

Recordemos, brevemente, que Luis Juez fue el jefe de la Juventud Peronista en Córdoba, antes de pelearse con de la Sota y hacerse opositor. Actualmente es senador nacional por Córdoba del PRO.

