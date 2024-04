Senado: A Luis Juez se le escapó la tortuga y pide marcha atrás

Luis Juez 7P.jpg Luis Juez no estuvo atento.

A Luis Juez le viene bien

“Yo y Carmen Álvarez votamos en contra. No son todos iguales, no son todos los periodistas ensobrados, no son todos corruptos. Yo no lo soy y Carmen Álvarez tampoco. No me voy a quedar de brazos cruzados, estas son conductas colectivas que lastiman a todos, esto desprestigia la institución. El desprestigio es para toda la institución. Te quita autoridad moral”, dijo en línea con el discurso presidencial. No obstante, Juez contiene una de las plantas de asesores más grandes de la Cámara alta.