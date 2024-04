Victoria Villarruel se despega de los aumentos en el Senado: "Fue un acuerdo de todos los bloques"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1781047747862233176&partner=&hide_thread=false Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 18, 2024

"Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción", remarcó.

"Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo", concluyó.

"En qué me beneficia a mí un sueldo que no voy a cobrar y que salgan los trolls propios y ajenos a pegarme?", agregó luego en una respuesta al comentario de otro usuario.

La resolución votada este jueves sobre tablas y al filo del cierre de la sesión lleva las firmas de los senadores Juan Carlos Romero (Cambio Federal); la neuquina Lucila Crexell (Comunidad Neuquén); los kirchneristas Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y José Mayans (Formosa); los radicales Daniel Kroneberger (La Pampa) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Bruno Olivera (San Juan).

Este último es senador de La Libertad Avanza, aunque ninguno de los 7 legisladores oficialistas levantó la mano para convalidar el aumento de dietas. De eso se jactó el presidente Milei en un mensaje en el que repudió la suba salarial.

Según publicó lanación.com, en el oficialismo dijeron que Olivera "se equivocó" en firmar el proyecto de resolución.

Con esta modificación los sueldos en mano de los senadores pasarían desde mayo de $1,7 millones a más de $4 millones, un aumento superior al 100%.

La resolución se incorporó sobre tablas -no estaba incluido en el temario de este jueves- al ser avalada por los dos tercios de los senadores presentes, y luego se procedió a votar, pero esto no se hizo de manera nominal, es decir, los nombres no quedaron registrados en el tablero ni en las actas posteriores.

De acuerdo a parlamentario.com, según se pudo ver en el recinto, además de los libertarios, tampoco levantaron las manos los senadores del PRO Luis Juez, Guadalupe Tagliaferri, Alfredo De Angeli, Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling Lara y Victoria Huala; los radicales Carolina Losada, Eduardo Galaretto, Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Maximiliano Abad y Flavio Fama; y la tucumana Beatriz Ávila. La resolución, en cambio, sostiene el mismo medio, sí fue avalada por Unión por la Patria, Unidad Federal, una parte del radicalismo y bloques provinciales.

Hubo interpretaciones sobre cuál había sido la postura de Martín Lousteau, que en el video de la votación parece levantar la mano. En efecto fue así y en el entorno del presidente de la UCR aseguraron que "se hará cargo" de haber votado por la suba de sueldos.



