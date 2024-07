Larga (y chicanera) réplica de Manuel Adorni a Alberto Fernández

"Dentro de la carta de tres páginas en un momento dice que él entiende que, o hace la pregunta, textualmente pone 'el texto del acta habla de reconstruir las bases de la Argentina, la base de Argentina es la Constitución Nacional, si quieren reconstruir esta base debo entender que buscan obviar o reformar la Constitución Nacional', y la verdad es que no entendió nada, no entendió lo que está pasando, hacia dónde va la Argentina", siguió Manuel Adorni.

Al respecto dijo que a ellos no se les "cruza por la cabeza reformar la Constitución" y que el ex mandatario "no entendió qué es reconstruir las bases de la Argentina".

"Causa mucha pena porque en alguna otra parte dice 'nadie en su sano juicio puede oponerse a que se respete la propiedad privada, a que se garantice una educación de excelencia o se propicie una reforma del sistema provisional que asegure su sustentabilidad, sin embargo la propiedad privada puede ceder por razones de utilidad publica'... O estás de acuerdo con la inviolabilidad de la propiedad privada o no. No tenés grises. O estás embarazada o no, no estás más o menos embarazada", agregó el portavoz de Javier Milei.

En ese sentido, dijo que "tal vez ahí el ex presidente tuvo algún dejo de confusión cuando redactó o se lo redactaron". Y se adentró en el punto en el que Alberto Fernández dice que es evidente que el Gobierno Nacional "no valora la educación pública y su idea es promover la educación privada repartiendo vouchers educativos".

Aseguró que ahí también "tiene alguna confusión o no está tan actualizado" porque el Gobierno viene de San Juan, de presentar el plan de alfabetización que "firmaron las 24 jurisdicciones" y es "de los pocos temas" en el que se ponen todos de acuerdo sin importar el color político.

"Después dice 'estamos de acuerdo con lograr el equilibrio fiscal'. También suena exótico que hable de equilibrio fiscal cuando destruyó las cuentas publicas. Y es interesante porque se pregunta '¿eso se logra reduciendo el gasto público al 25% del PBI como se dice en el acta?'. Recuerdo que es un acta que firmaron 18 gobernadores y va a firmar un gobernador adicional", continuó Manuel Adorni.

Y se refirió al ejemplo que mencionó Alberto Fernández sobre que el gasto público en los Estados Unidos es cercano al 40% del PBI y en el Reino unido ronda el 45%: "Vamos a suponer que el expresidente tenga razón y a mayor gasto público, o a mayor presencia del Estado en términos en el ratio con el PBI, que eso sea beneficioso. Primero, comete el error que es creer que la participación del gasto público en el PBI de EE.UU. es la justificación de por qué son países ricos, cuando en tal caso funciona al revés, te hacés rico y después vez en qué gastás la riqueza".

"Después habla de Alemania, Italia, lo cierto es que me gustaría saber por qué duplicaron el Estado, por qué multiplicaron los planes 30 o 40 veces, por qué sumaron 3 millones de jubilados sin aportes, por qué hicieron un descalabro en la cantidad de empleados públicos aumentando la participación del gasto público en términos de PBI y por qué nos dejaron con un 50% de pobres", remató el vocero.

Manuel Adorni mencionó también que el ex presidente puso "alguna que otra pavada" recordando la frase de Javier Milei de que es el " topo que va a destruir el Estado desde adentro" y que en consecuencia si busca quebrar el Estado busca quebrantar los mandatos constitucionales en los cuales se fundamenta. "Muy interesante esto cuando efectivamente, incluso muchos relacionados con él han llamado desde aquella reposera comiendo pochoclo que este gobierno se terminaba en Semana Santa. Y muchos más afín y que dice defender los Derechos Humanos, como Estela de Carlotto, que estuvo sugiriendo que a este gobierno hay que voltearlo".

"Bastaba con decir que no iba a firmar y no pasar por este sinfín de confusiones y por estos párrafos cargados de nada. Es interesante porque cuando con el poder del Estado nos encerró a todos, el poder del Estado no le llegó a él porque seguía haciendo sus fiestas en Olivos. Hay que tener cuidado cuando habla de si uno quiere o no destruir el Estado o si queremos destruir la Constitución cuando él rompió lo más sagrado que es la igualdad ante la ley y que los propios gobernantes sean los primeros en respetar la Constitución y él fue el primero que no lo hizo", cerró 'chicanero'.

