Con fuertes críticas, Alberto Fernández rechazó la invitación al 'Pacto de Mayo'

Luego, cuestionó que "se afirma que los firmantes suscriben el acta 'en nombre y por la autoridad del pueblo que representan'. Desconozco de dónde emana esa autoridad. ¿Los pueblos de cada provincia fueron consultados para rubricar lo que parece ser una suerte de 'pacto fundacional' que tiene propósitos reformistas que exceden en mucho cuestiones meramente fiscales?"

El texto del acta habla de 'reconstituir las Bases de la Argentina'. La base de la Argentina es nuestra Constitución Nacional. Si quieren 'reconstituir' esa base, ¿debo entender que busca obviar o reformar la Constitución Nacional? El texto del acta habla de 'reconstituir las Bases de la Argentina'. La base de la Argentina es nuestra Constitución Nacional. Si quieren 'reconstituir' esa base, ¿debo entender que busca obviar o reformar la Constitución Nacional?

Tras analizar las 10 propuestas que se consignan en el 'Acta de Mayo', Alberto Fernández aseguró que "pueden, por no especificarse, obviar normas constitucionales y dar lugar a la ejecución de políticas muy nocivas para el pueblo argentino, máxime si se tiene en cuenta que el Congreso Nacional acaba de delegar funciones legislativas en un presidente que dice 'odiar el Estado'".

"Nadie, en su sano juicio, puede oponerse a que se respete la propiedad privada, a que se garantice una educación de excelencia o a que se propicie una reforma del sistema provisional que asegure sus sustentabilidad. Sin embargo, la propiedad privada (reconocida como derecho en nuestra Carta Magna) puede ceder por razones de utilidad pública. ¿Pretenden eliminar esa excepción? Otro tanto ocurre con la búsqueda de una educación de excelencia. Por lo que han sido sus políticas, es evidente que el gobierno nacional no valora la educación pública y su idea es promover la educación privada repartiendo 'vouchers educativos'. ¿Cuál es el camino que elegiremos para mejorar los niveles de la educación?. Finalmente, todos buscamos que el sistema previsional sea sustentable, pero ¿lo lograremos mejorando los aportes provisionales evitando el empleo irregular o promoviendo cuentas de capitalización individual administradas por fondos de pensiones?"

El ex presidente también criticó la manera en la que Javier Milei pretende lograr el equilibrio fiscal. "¿Eso se logra reduciendo el gasto público al 25% del PIB como se dice en el 'acta'? El gasto público en los Estados Unidos es cercano al 40% de su PIB. En el Reino Unido ronda el 45% de su PIB. En Alemania el gasto público se acerca al 50% de su PIB. En Italia, el gasto público supera el 55% de su PIB. En Francia, el gasto público ronda el 58% de su PIB. Podría seguir mostrando ejemplos de lo absurdo de ese objetivo. Pero no quiero dejar de destacar que buscar ese nivel de gasto implicará inexorablemente una reducción brutal del gasto que afectará a las jubilaciones, a la salud y a la educación pública y a los servicios de seguridad y defensa. Debería consultarse a la sociedad si está dispuesta a soportar un ajuste más profundo al que ya se está sometida".

Tras cuestionar la reforma laboral que promueve el Gobierno, la "extorsión" a la que somete a las provincias con la coparticipación y que en el Acta no se exija que la minería "no se haga con criterio extractivista y sin respetar condiciones ambientales", Alberto Fernández remató con la "refundación de la Patria" que plantea Javier Milei. "Me preocupa que alguien quiera 'refundar' lo que ya los argentinos fundamos en 1853".

"Por todas estas razones, queriendo llamar a la reflexión a quienes han sido convocados a firmar el 'Acta de Mayo' y agradeciendo la gentileza por la invitación que me han cursado, le comunico que no asistiré a las ceremonias conmemorativas de nuestra Independencia para que de ningún modo pueda interpretarse que mi presencia avala propuestas peligrosamente imprecisas que pueden concretar objetivos no deseados por la mayoría de nuestra ciudadanía", finaliza su carta, saludando respetuosamente al Presidente de la Nación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/alferdez/status/1810341668853297297&partner=&hide_thread=false Mensaje al Presidente Milei con motivo de la invitación que me cursara a participar de los actos conmemorativos de la Independencia Argentina. pic.twitter.com/O9chwJuEc5 — Alberto Fernández (@alferdez) July 8, 2024

Manuel Adorni sobre CFK: "Suponemos que no va a ir”

El Gobierno confirmó que la ex presidenta Cristina Kirchner no participará el martes de la firma del Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia en la provincia de Tucumán.

"Todos los expresidentes de la Nación vivos han sido invitados al día de mañana, hoy después de las 24 horas, a hacerse presentes en la firma del Acta de Mayo. Todavía no se han completado las devoluciones", afirmó este lunes (08/07) el vocero presidencial Manuel Adorni.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni fue consultado respecto a la presencia de la dos veces mandataria nacional y dio algunas precisiones, pese a que dijo no tener actualizadas toda las contestaciones a las invitaciones.

"Suponemos que no va a ir y que ha contestado que no se va a hacer presente", expresó. Y agregó que suponen que quienes sí estarán presentes son Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá.

