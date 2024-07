Jorge Lanata, grave: La información sobre su salud no es alentadora

Lanata

La salud de Jorge Lanata

Lo cierto, es que Jorge Lanata viene de un largo tiempo luchando contra diversos temas de salud, "pero no es sencillo lo que está pasando". Incluso, aseguraron que los médicos le comunicaron a los familiares que "tienen que tener esperanzas" y que deben esperar.

Días atrás, Elba Marcovecchio, su mujer, brindó una entrevista y expresó su preocupación:

Me pasa de despertarme para mirarlo a ver si respira bien. Vivo con miedo. Tengo mucho mucho miedo Me pasa de despertarme para mirarlo a ver si respira bien. Vivo con miedo. Tengo mucho mucho miedo

La reflexión de Jorge Lanata tras su última internación

El periodista estuvo un mes internado en terapia intensiva tras sufrir una infección urinaria bacteriana. Y tras superarla, reflexionó:

Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más

Otras noticias de Urgente24

Designaciones: Federico Sturzenegger y la propaganda para Javier Milei

Federico Sturzenegger: Roces con Caputo y los "paquetitos" al Congreso

Antes del Pacto de Mayo, Javier Milei promulgó la Ley Bases y el paquete fiscal

El golpe de la recesión: Nuevos pobres, pobres más pobres y más desigualdades

Rogelio Frigerio no es Javier Milei: Préstamos al campo y economías regionales